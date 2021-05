Ostra wymiana zdań w TVN24. Prof. Zybertowicz: Tusk jest za miękki na politykę

Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało w sobotę program Polski Ład. Na konwencji wystąpili przedstawiciele trzech partii wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy. Monika Olejnik zapytała swoich gości m.in. o pomysł zwiększenia liczby godzin nauczania historii w szkołach.

– Generalnie z edukacją jest tak, że zwiększenie liczby godzin nie musi zwiększyć skuteczności. Młodzież nie musi być zainteresowań – ocenił prof. Zybertowicz.

Olejnik przekonywała jednak, że młodzież uczona będzie m.in. tego, że Unia Europejska jest tworem niepraworządnym. To nawiązanie do słów ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. – Nie sądzę, żeby Unia Europejska ze swej natury musiała być organizacją niepraworządną, ale to, co robi Unia, ta selektywność, ta swoista moralność Kalego wobec Polski i Węgier, połączona z przymykaniem oczu na te same procedury powoływania i regulowania sądownictwa, które występują w Niemczech, we Włoszech czy w Hiszpanii, to pokazuje, że pod pewnym względem jest niepraworządna – wskazywał doradca prezydenta. – To, że jesteśmy w Unii Europejskiej, pod pewnymi względami jest korzystne, a pod innymi, jeśli nie będziemy roztropni, niebezpieczne – dodał.

"Tusk nie ma odwagi wrócić do Polski"

Prof. Zybertowicz odniósł się także do wypowiedzi Pawła Kowala. – Jak czytam teksty Pawła Kowala to mam kontakt z badaczem o niepospolitym umyśle. A jak Paweł Kowal występuje jako polityk partii opozycyjnej to powtarza pewne klisze. (…) Jest czas, żebyście zorganizowali zbiórkę na białego konia, by do Polski przyjechał Donald Tusk. (…) Może w momencie, gdy brukselska arystokracja położyła krzyżyk na waszym ugrupowaniu, odwróci degradacyjny trend (…) Bez białego konia nie wróci do Polski. Jest za miękki na politykę. (…) Tusk nie ma odwagi wrócić do Polski ratować Platformę, którą utopił – powiedział.