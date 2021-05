Lidia Staroń kandydatką na RPO? Kaczyński: Jej nazwisko wchodzi w grę

W czwartek Senat nie zatwierdził kandydatury Bartłomieja Wróblewskiego na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Za poparciem dla polityka PiS głosowało 48 senatorów, 49 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Chodzi o senatorów niezależnych: Jana Filipa Libickiego i Lidę Staroń.

"Wirtualna Polska" informowała, że Porozumienie Jarosława Gowina rozważa przedstawienie kandydatury niezależnej senator Lidii Staroń na stanowisko RPO. Prawo i Sprawiedliwość nie wykluczało, że poprze senator Staroń.

W Polskim Radiu prezes PiS zdradził, że kandydat to "osoba o ogromnym zacięciu społecznym". – Trudno widzieć ją poza polityką w ogóle, ale na pewno nie jest to polityka partyjna – dodał.

Obóz Zjednoczonej Prawicy się powiększy?

Prezes PiS został również zapytany, czy podpisanie Polskiego Ładu przez polityków Zjednoczonej Prawicy kończy etap tarci w obozie rządzącym. – Mam nadzieję, że tak, ale może być różnie. Przedtem były rozmowy, dłuższe narady poza Warszawą. To dokument podpisany po długim namyśle i dialogu – mówił.

Jarosław Kaczyński został też poproszony o komentarz do swojej wypowiedzi z soboty, że lista podpisów pod Polskim Ładem może być dłuższa. – W tej chwili nie chcę o tym mówić, ale sądzę, że będziemy mieli do czynienia z sytuacją, że nasz obóz będzie przekształcony – mówił. Prowadzący rozmowę Jerzy Jachowicz dopytał jednak, czy chodzi o Pawła Kukiza. – Nie chodziło o Pawła Kukiza, chociaż byśmy się ucieszyli. Jesteśmy blisko porozumienia, ale to nie o niego chodziło – dodał Kaczyński.