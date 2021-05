Kaczyński ostro: Opozycja totalna jest bardzo szkodliwa

Kaczyński został zapytany o konsekwencje dla Polski wynikającego z Polskiego Ładu. Jak stwierdził, jeśli chodzi o naszą pozycję w UE, to wiele zależy od nas. – Od postawy naszych elit i tego, kto jest u władzy. Jeśli ktoś ma w sobie gen niewolnictwa, to zawsze będzie niewolnikiem obcego państwa. My nie będziemy niczyim niewolnikiem, ale musimy przyjmować pewne realia. Ta tendencja do budowy Nowego Ładu, więc odrzucanie go skazałoby nas na bycie na marginesie. Ma on w sobie elementy ryzyka, ale uczestniczenie w tym projekcie jest warte pewnej ceny – ocenił.

Trzecia kadencja rządów PiS?

Prezes PiS został też zapytany, czy Polski Ład da PiS trzecią kadencję rządów. – Nie ma w polityce pewnych zwycięstw. Nie zapomnę rozmowy w windzie ze znanym politykiem Lewicy starszego pokolenia, który przed wyborami w 1997 roku mówił mi, że najpierw muszą wygrać, a dopiero później będą się przekształcać. Oni byli przekonani, że wygrają, a przegrali. Tak często jest w polityce, a my chcemy tego błędu uniknąć. Wiemy, że trzeba się starać, rozmawiać ze społeczeństwem i także z tymi, którzy się zniechęcili do nas – podkreślił.

Jarosław Kaczyński został też poproszony o ocenę sytuacji w PO. Co ciekawe, lider PiS przyznał, że nie powiedziałbym, aby losy PO są przesądzone. – Sam mam własne doświadczenia. Tyle razy leżałem już w politycznym grobie, a jakoś powstawałem. Różnie może być, ale bez zmian to chyba będzie droga w dół (...) Pod pewnymi względami taka opozycja jest wygodna, ale wolałbym, aby w Sejmie toczyła się merytoryczna dyskusja zamiast awantur. Oni nie panują nad swoimi emocjami, a to emocje grup ubogich kulturowo – powiedział.

