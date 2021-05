Jakubiak został zapytany o Polski Ład. "Dziwię się takim reakcjom"

Polski Ład to program społeczno-gospodarczy Zjednoczonej Prawicy na okres po pandemii COVID-19. Główne założenia Ładu zostały zaprezentowane w sobotę podczas multimedialnej konwencji z udziałem najważniejszych polityków formacji rządzącej: Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, Elżbiety Witek oraz Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina.

Fundamenty Polskiego Ładu to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie II progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), emerytura bez podatku do 2500 zł; inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania z wkładem własnym gwarantowanym przez państwo i dom do 70 m kw. bez formalności.

Założenia rządowego programu skomentował w środę Marek Jakubiak. Lider Federacji dla Rzeczypospolitej podkreślał, że obecna sytuacja ekonomiczna wymaga pomocy ze strony rządu, jeśli Polska ma doganiać zamożniejsze państwa Zachodu.

Jakubiak: Polska nie ma kapitału

– Dzisiaj jedyne, co może nas przybliżyć do Zachodu, to wzrost produktywności, nowoczesności zakładów, w to trzeba inwestować, tu bez pomocy państwa się nie obędzie – stwierdził polityk. Jakubiak jest zdziwiony reakcją niektórych przedsiębiorców oraz osób zarabiających duże kwoty na propozycje zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. W szczególności chodzi o zmiany w składce zdrowotnej.

– Czy naprawdę dla ludzi, którzy zarabiają po 200 czy 300 tys. rocznie, te 2 tys. zł urastają do rangi gigantycznego problemu? Dziwię się takim reakcjom – powiedział.

– Polska nie ma kapitału, tak jak nie ma klasy średniej, jesteśmy w pułapce średniego rozwoju i musimy z niej wyskoczyć, a nie wyjść – dodał Jakubiak.

Staroń na RPO?

Polityk odniósł się również do spekulacji dotyczących wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Po tym, jak po raz czwarty parlamentarzystom nie udało się wybrać nikogo na tę funkcję (kandydatura popieranego przez Zjednoczoną Prawicę Bartłomieja Wróblewskiego przepadła podczas głosowania w Senacie) w mediach zaczęły się pojawiać spekulacje dotyczące kandydowania na tę funkcję senator Lidii Staroń. Jakubiak uważa, że polityk byłaby najlepszą osobą na stanowisku RPO.

– Pani Lidia Staroń jest oddana ludziom. To fantastyczny, naturalny kandydat na #RPO. Proponujemy jako FDR, by PiS przemyślało taką kandydaturę – stwierdził.

– Wszyscy posłowie, którzy będą głosować przeciwko Lidii Staroń na stanowisko RPO, będą głosowali przeciwko zwykłym ludziom i ich tragediom. Nie wyobrażam sobie, żeby ta kandydatura nie przeszła w Sejmie i Senacie – dodał polityk.

