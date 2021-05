Senackie komisje poparły preambułę do ustawy ws. FO. Pęk: KO chce zburzyć kompromis

Senatorowie odrzucili wniosek zgłoszony przez PiS o przyjęcie ustawy bez poprawek. Większość senatorów poparła wniosek klubów Koalicji Obywatelskiej i KP-PSL o dodanie do ustawy ratyfikującej decyzję o zwiększeniu zasobów własnych UE preambuły.

"W 18. roku członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej cała wspólnota stanęła przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest kryzys społeczno-gospodarczy. Jedyną drogą wyjścia z tego kryzysu jest solidarność europejska a środkiem do realizacji tego celu ustanowienie europejskiego Funduszu Odbudowy" – tak brzmi pierwsza część preambuły.

Senat ma się zająć całością ustawy ratyfikacyjnej na posiedzeniu 27 maja. Strona rządowa apeluje niezmiennie do marszałka Tomasza Grodzkiego o przyspieszenie prac i szybsze zwołanie posiedzenia Senatu.

"Wydłużanie procesu"

– Koalicja Obywatelska rękami większości senackiej próbuję za wszelką cenę wywrócić kompromis wypracowany z ogromnym trudem w Sejmie. Jest to polityczna presja, aby ten kompromis zburzyć – powiedział wicemarszałek Senatu Marek Pęk podczas konferencji prasowej po posiedzeniu senackich komisji

Wiceminister funduszy i polityki regionalej Waldemar Buda podkreśla, że przyjęcie przez Senatu ustawy z poprawkami oznacza, że będzie ona musiała wrócić do Sejmu – a to wydłuża cały proces prac nad ustawą.

– Dzisiaj 22 kraje na 27 dokonały ratyfikacji. Już nas pokazuje się jako osoby, które blokują cały ten proces. I oczywiście praca nad KPO w dyskusji z KE trwają, ale one w najmniejszym stopniu nie warunkują działania komisji z punktu widzenia pozyskiwania środków i zasilania Funduszu Odbudowy. Jedynym warunkiem do działania i to wynika wprost z rozporządzenia jest ratyfikacja w każdym kraju – mówił Buda w czasie briefingu prasowego. Polityk podkreśla, że dodanie preambuły do ustawy ratyfikacyjnej jest niezgodne z praktyką parlamentarną.

– Miałem nadzieję, że wczorajsze spotkanie z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim doprowadzi do sytuacji, w której będziemy zmierzali do ratyfikacji i zamknięcia tego procesu w parlamencie jeszcze w tym tygodniu – powiedział. W jego ocenie, "proponowana preambuła, która ma się pojawić w ustawie ratyfikacyjnej, jest – można powiedzieć – dokumentem wewnętrznym Koalicji Obywatelskiej, wypracowanym wczoraj w zaciszu pokoi partyjnych po to, żeby poszukać rozwiązania, jak wyjść z twarzą z tej sytuacji".

Przypomnijmy, że podczas głosowania nad ustawą w Sejmie, większość posłów KO wstrzymała się od głosu (ustawę poparł jedynie Franciszek Sterczewski).

