Dworczyk odpowiada internautce ws. szczepień. "Jak zwykle celnie. Jakieś sugestie?"

Jak donosi "Rzeczpospolita" Polacy tracą zainteresowanie szczepieniami przeciwko COVID-19. Szczególnie widać to wśród seniorów 80+, którzy mają problemy z dotarciem do punktów szczepień oraz ludzi w wieku 60+, którzy najpierw zrezygnowali z zaproponowanej im dawki preparatu AstraZeneca, a potem – ze szczepień w ogóle.

Akcje promocyjne szczepień

Rząd jest świadomy tego zjawiska i zapowiada ofensywę kampanii promującej szczepienia. Jedną z nich jest zainaugurowana kilka dni temu przez premiera Morawieckiego akcja "Ostatnia prosta", w której sportowcy oraz celebryci przekonują do zaszczepienia się przeciwko COVID-19.

– Jest to jedyna droga do pozbycia się pandemii. Jest to w zasięgu naszej ręki. Szczepimy się - jest to nasza ostatnia prosta – mówił o szczepieniach szef polskiego rządu podczas prezentacji kampanii.

W przygotowaniu są kolejne akcje promocyjne, tym razem współorganizowane z samorządami.

– W piątek na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego będziemy proponować samorządowcom kolejne działania, których celem jest zmobilizowanie Polek i Polaków do szczepień. Przede wszystkich osób powyżej 60. roku życia, jak i osób znacznie młodszych – powiedział Michał Dworczyk.

– Przechodzimy w tej chwili z fazy, gdzie największym wyzwaniem były dostępne szczepionki do fazy, kiedy będziemy musieli się skupiać na przekonywaniu Polaków do tego, żeby się szczepić. W tej chwili mamy około 48 proc. pełnoletnich Polaków, którzy albo zarejestrowali się na przyjęcie pierwszej dawki szczepionki, albo już przyjęli pierwszą dawkę – podkreślił przy innej okazji szef KPRM.

Sugestie od internautów

Tymczasem w mediach społecznościowych jedna z internautek zwróciła uwagę, że malejące tempo szczepień może spowodować poważne problemy dla polskiej gospodarki.

"Na moje oko. Przez marna informacje i potężną dezinformacje, szczepienia w Polsce staną tak gdzieś na 50%...Będziecie się z tym kisić dłużej niż inni. Co w efekcie sprawi utratę przewagi ekonomicznej i gospodarczej" – napisała Nata Acosta.

Na wpis zareagował Michał Dworczyk prosząc o sugestie dotyczące sposobów zmobilizowania Polaków do szczepień.

"Jak zwykle celnie - niestety nie jest to nieprawdopodobny scenariusz. Jakieś sugestie?" – napisał pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień.

