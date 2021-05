Ast: Ta sytuacja ośmiesza Senat

Na początku maja Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Jest ona konieczna do uruchomienia Funduszu Odbudowy. Aby sięgnąć po środki z FO, rząd musiał przygotować Krajowy Plan Odbudowy, który 3 maja przesłał do Komisji Europejskiej. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro.

W uabiegłym tygodniu marszałek Tomasz Grodzki zapowiedział, że Senat zajmie się ustawą ratyfikacyjną dopiero na następnym posiedzeniu, czyli 27 maja. Według Grodzkiego Izba ma 30 dni na rozpatrzenie tej ustawy i może wprowadzić do niej swoje poprawki.

Tymczasem, jak wynika z opinii prawnej zamówionej przez Senat, wnoszenie poprawek do tekstu ustawy ratyfikacyjnej nie jest możliwe. Politycy opozycji chcą zatem, aby do ustawy dołączyć tekst preambuły. Pozytywną decyzję w tej sprawie podjęły w środę połączone senackie komisje budżetu oraz spraw zagranicznych. Jednak zgodnie z opinią Piotra Wawrzyka tekst preambuły jest niezgodny zarówno z konstytucją, jak i z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego.

"Legislacyjny potworek"

W podobnym tonie, co Wawrzyk, wypowiadał się w czwartek w Polskim Radiu Marek Ast. Polityk PiS ocenił, że tekst preambuły to "legislacyjny potworek", a opóźnianie ratyfikacji FO ośmiesza Senat.

– To przede wszystkim ośmiesza Senat. Nie ma, co do tego wątpliwości. Byłoby dobrze, gdyby jednak panowie senatorowie stanęli na gruncie obowiązującego w Polsce prawa i zaakceptowali ustawę, którą uchwalił Sejm i nie wymyślali jakichś legislacyjnych potworków – stwierdził Ast.

– Mam nadzieję, że ta senacka poprawka dotycząca wprowadzenia preambuły zostanie przez posłów odrzucona – dodał polityk.

Czytaj też:

"Robi z siebie osobę prześladowaną". Ast o Tulei