"Nie będę dyskutował z idiotką". Jaśkowiak odpowiada antyszczepionkowej działaczce

Polityk na facebookowym profilu pochwalił się przyjęciem szczepionki, zamieszczając swoje zdjęcie i krótki komentarz. "Znaczna część społeczeństwa jest wciąż bardzo sceptycznie nastawiona do szczepień przeciwko Covid19. A to jedyne narzędzie walki z pandemią. By było skuteczne, szczepienia muszą być powszechne. Dlatego powinny być obowiązkowe. Do wprowadzenia takiej regulacji będziemy przekonywać rząd" – napisał Jaśkowiak.

Prezydent Poznania przekonuje, że powszechne szczpienia to jedyna możliwa droga do zwalczenia koronawirusa.

Ostra reakcja antyszczepionkowców

Apel o wprowadzenie obowiązkowych szczepień wywołał falę komentarzy oraz krytykę. Antyszczepionkowcy, czyli przeciwnicy szczepień, zorganizowali protesty przed domem prezydenta Jaśkowiaka.

Przewodniczyła mu Justyna Socha, szefowa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP". Na Facebooku aktywistka porównywała prezydenta Poznania do doktora Mengele: "Być może będzie okazja podziękować naszemu regionalnemu Mengele (?) za jego sposób pojmowania wolności."

Jaśkowiak odpowiada

Lokalna telewizja WTK poprosiła Jacka Jaśkowiaka o odniesienie się do protestu antyszczepionkowców oraz wpisu Justyny Sochy. Prezydent Poznania nie przebierał w słowach.

– Nie będę dyskutował, przepraszam, z idiotką, która mnie porównuje do Mengele. Jednak dyskusja wymaga pewnej umiejętności rozumienia faktów i podstawowych rzeczy. Nie będę się zniżał do poziomu pani Sochy, bo musiałbym się chyba położyć na chodniku – stwierdził samorządowiec.

