Maksymowicz opuszcza ZP. Dosadny komentarz Terleckiego: Mała strata

Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS w swoim stylu skomentował odejście Maksymowicza ze Zjednoczonej Prawicy.

– To mała strata dla wszechświata. Ale no dziwię się, właściwie nie dziwię się panu Hołowni, który rozpaczliwie zbiera co się da z Sejmu, żeby zbudować jakąś własną reprezentację. To dość przykro wygląda, no ale taka jest polityka – powiedział Ryszard Terlecki poproszony przez dziennikarzy w Sejmie o komentarz.

Maksymowicz w Polsce 2050

Nowego członka koła poselskiego Polski 2050 przedstawili Szymon Hołownia oraz Hanna Gill-Piątek, która jako pierwsza z parlamentarzystów obecnej kadencji dołączyła do partii byłego kandydata na prezydenta RP.

W ostatnim czasie z Koalicji Obywatelskiej do Szymona Hołowni odeszły posłanki Joanna Mucha oraz Paulina Henning-Kloska, a także poseł Tomasz Zimoch. Z kolei w Senacie KO opuścił senator Jacek Bury. Wcześniej Hołowni udało się "przeciągnąć" na swoją stronę posłankę Lewicy Hannę Gill-Piątek. Ostatnim politycznym nabytkiem byłego celebryty jest Mirosław Suchoń, polityk KO. Teraz dołączył do nich Wojciech Maksymowicz, który opuścił Porozumienie Jarosława Gowina.

"Dziś potrzebujemy zupełnie nowego rozdania. Spotykania się wokół idei, które nas łączą, wokół celów, które chcemy zrealizować. W @PL_2050 chcemy iść w poprzek podziałów. Z radością witam prof. Wojciecha Maksymowicza w naszych szeregach!" – napisał na Twitterze lider PL2050.

Sam Maksymowicz podczas konferencji w Sejmie mówił, że jedną z głównych kwestii, jaką będzie zajmował się w nowej partii jest służba zdrowia. Mocno skrytykował również obecny rząd.

