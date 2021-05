Prezydent: Pandemia w Polsce jest coraz mniejsza. Mam nadzieję, że ją pokonamy

Prezydent odwiedził w czwartek część uzdrowiskową Kopalni Soli w Wieliczce (woj. małopolskie), w której prowadzona jest m.in. rehabilitacja po przebyciu choroby COVID-19. Podziemne Uzdrowisko Kopalni Soli "Wieliczka" jest jedynym ośrodkiem tego typu w Polsce.

Duda przypomniał, że w styczniu odwiedził ośrodek w Głuchołazach, gdzie pod kierownictwem prof. Jana Szczegielniaka prowadzony był eksperymentalny oddział rehabilitacji pocovidowej. "Program ten się znakomicie powiódł i w efekcie tego Ministerstwo Zdrowia - za co bardzo dziękuję ministrowi Adamowi Niedzielskiemu - uruchomiło w kwietniu w kilku miejscach w kraju program terapii rehabilitacyjnej, fizjoterapeutycznej pocovidowej i taka terapia odbywa się między innymi w Uzdrowisku w Wieliczce" - zaznaczył prezydent.

Jak dodał, terapia na terenie kopalni wielickiej jest organizowana "w bardzo dobrych warunkach, w niewielkich grupach pacjentów, z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń. "Rozmawiałem z pacjentami; pytałem, czy są z tej terapii zadowoleni, czy im pomaga, czy odczuwają dobroczynne skutki terapii. Powiedzieli, że zdecydowanie tak, że to są zajęcia, które przynoszą im zdecydowaną ulgę i dzięki niej zdecydowanie szybciej wracają do zdrowia" - podkreślił prezydent.

"Powoli pokonujemy pandemię"

Wyraził satysfakcję, że podobne miejsca terapii pocovidowej są w Polsce; wyraził nadzieję, że będzie ich coraz więcej. "Na szczęście - dzięki realizacji Narodowego Programu Szczepień, dzięki temu, że coraz więcej osób w Polsce jest zaszczepionych, a także biorąc pod uwagę liczbę ozdrowieńców - wszystko rzeczywiście wskazuje na to, że pandemię koronawirusa udaje nam się powoli pokonywać" - mówił Duda. Jak zauważył, w ostatnich tygodniach liczba nowych zakażeń zdecydowanie zmniejsza się, zmniejsza się też liczba hospitalizacji i liczba osób wymagających użycia terapii respiratorem.

"Cieszę się ogromnie z tego, że pandemia koronawirusa w naszym kraju jest coraz mniejsza. Mam nadzieję, że ją pokonamy (..). Ale właśnie zajęcia rehabilitacyjne są i będą bardzo potrzebne. Zachęcam do tego, by coraz więcej takich ośrodków było uruchamianych. Mam nadzieję, że zarówno Narodowy Fundusz Zdrowia, jak i Ministerstwo Zdrowia znajdą i środki organizacyjne i finansowe by te zajęcia mogły być prowadzone, bo są one rzeczywiście bardzo potrzebne" - powiedział prezydent.

Jak mówił, wiele osób ciężko przechorowało COVID-19 i nadal odczuwa skutki infekcji koronawirusem. "Im więcej będzie w naszym kraju takich miejsc, im więcej będzie miało otwarte programy, by można było z nich powszechnie korzystać, tym większa będzie szansa, żeby nasze społeczeństwo, ci którzy byli chorzy, wrócili do normalnego funkcjonowania. Tego wszystkim życzę" - podkreślił Andrzej Duda.