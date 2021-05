Dworczyk mówi o wielkim wyzwaniu. "To ogólnonarodowa, ponadpartyjna sprawa"

Jak podkreślił koordynator ds. szczepień w rozmowie w Jedynce Polskiego Radia, teraz najważniejszą kwestią jest przekonanie Polaków, szczególnie tych młodych, że warto się szczepić.

– Trzeba mówić jasno, że w tej chwili przeszliśmy od walki z tym największym wyzwaniem, jakim był brak szczepionek, do działań na rzecz przekonywania Polaków, że musimy jak najszybciej zarejestrować się i zaszczepić, bo to jedyny sposób, żeby wygrać z pandemią i jest to nasza ogólnonarodowa, ponadpartyjna sprawa – stwierdził Dworczyk. – To wyzwanie, które stoi nie tylko przed rządem, ale całym społeczeństwem – dodawał.

Dworczyk: Należy myśleć, co będzie się działo za tydzień

Jak podkreślił szef KPRM, w tej chwili odsetek osób zapisujących się na szczepienia jest "zadowalający", ale już za kilka tygodni sytuacja może się zmienić.

– Należy cały czas myśleć o tym, co będzie się działo za tydzień, kilka tygodni, kilka miesięcy. Tutaj musimy jasno sobie powiedzieć, że dynamika zapisów powoli spada. Dlatego, że w tej chwili już są wszystkie roczniki dopuszczone do rejestracji – powiedział.

Jak zaznaczał, "największe zainteresowanie zarejestrowaniem osób, które są do tego uprawnione, już minęło". – Teraz musimy się nastawić na przyjmowanie zapisów osób, które nie były tak zdeterminowane jak w tych pierwszych grupach Polacy zainteresowani szczepieniem, tylko po prostu ze względu na to, że są świadomi tego, że trzeba się zaszczepić, zapisują się – stwierdził.

Specjalna kampania dla młodzieży

Jak zapowiada Dworczyk, z myślą o najmłodszej grupie uprawnionych do szczepień powstanie specjalnie dedykowana kampania profrekwencyjna, która rozpocznie się w przyszłym tygodniu i wezmą w niej udział influencerzy.

– Jesteśmy tutaj nastawieni, w tej grupie najmłodszych osób, które będą się szczepiły, na to, żeby prowadzić oddzielną, taką dedykowaną kampanię profrekwencyjną. Ona zacznie się już w przyszłym tygodniu. Będą w niej brali udział influencerzy, osoby bardzo aktywne w social media i też jesteśmy przekonani, że liczba tych osób będzie, procent tych osób będzie systematycznie wzrastał – ocenił.

Jak zaznaczył, jeśli chodzi o szczepienia nastolatków, prowadzona jest oddzielna statystyka. – W tej chwili jeżeli mówimy o tej grupie 16-17 lat, to jest około 15proc. To grupa, która od kilku dni może się rejestrować. Cały czas też doskonalimy system rejestrowania i szczepienia, tak żeby to było jeszcze prostsze, bardziej intuicyjne i łatwe w obsłudze, realizacji – mówił.

