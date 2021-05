Mucha o finansowaniu ruchu Trzaskowskiego: W jakiś sposób został w to włączony Tusk

Joanna Mucha była pytana w Radiu Plus o kwestię finansowania ruchu Trzaskowskiego.

– Gdzieś usłyszałam, że to jest finansowanie, które płynie z fundacji Adenauera i że EPP w jakiś sposób jest tutaj włączone – mówiła polityk, zaznaczając, że nie jest na 100 proc. pewna, więc nie należy "przywiązywać się bardzo mocno do jej słów".

– Nie sprawdzałam tego na 100 proc., natomiast to wskazywałoby na to, że w jakiś sposób został włączony Donald Tusk i dobrze. Nie mam z tym żadnego problemu. Bardzo dobrze, że też te europejskie nasze relacje, kontakty są w tym momencie wykorzystywane. Myślę, że nasi przyjaciele w EPP też wiedzą, jaką mamy sytuację w Polsce i też wiedzą, że ta pomoc jest nam po prostu potrzebna. Nam, Polakom, mówię w tej chwili o opozycji – tłumaczyła Joanna Mucha.

Ilu parlamentarzystów PO jest zainteresowanych przejściem do Polski 2050?

Poseł była pytana również o to, ilu parlamentarzystów zamierza przejść z PO do ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni.

– Zdarzają się takie osoby. Pojedyncze… Nie jest to tak liczna grupa, jaką by pan sugerował. Jest kilka takich osób, natomiast też nie jest tak, żebyśmy prowadzili rozmowy z jakąś wielką, ogromną liczbą moich byłych koleżanek, kolegów. Myślę, że naprawdę pojedyncze osoby, jeśli się pojawią jeszcze w naszym kole, to pewnie zamknie już ten proces – mówiła.

Dopytywana, kiedy to nastąpi, odparła: – W tej chwili jeszcze nie chciałabym o tym mówić.

