TSUE orzeka ws. polskiej kopalni. Jaki oburzony: Kolonia, której wydaje się polecenia

W piątek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do wniosku czeskich władz i nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów, do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

"Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Podnoszone przez Czechy zarzuty dotyczące stanu faktycznego i prawnego uzasadniają zarządzenie wnioskowanych środków tymczasowych" – czytamy w postanowieniu wydanym przez wiceprezes Trybunału.

Jaki: Za chwile się okaże, że Polacy w ogóle nie mogą się rządzić we własnym kraju

Na informację o orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE zareagował w mocnych słowach Patryk Jaki.

"To orzeczenie to tak ogromny skandal, że nie powinno pozostawać bez reakcji. TSUE kolejny raz samozwańczo zabrał sobie polskie uprawnienia. Za chwile się okaże, że Polacy w ogóle nie mogą się rządzić we własnym kraju. Kolonia, której wydaje się polecenia" – napisał na Facebooku.

"To teraz jeszcze niech TSUE wyłączy nam Bełchatów i Opole, nie mamy jeszcze atomu, więc zostanie tylko NS2. Ciekawe kiedy szerokie polskie elity się obudzą i zauważa, że to już dawno nie jest spór czy jesteś za czy przeciw UE – tylko dyskusja o czymś znacznie ważniejszym" – czytamy w dalszej części jego wpisu.

"Mówiłem, ostrzegałem, że polityka ustępstw wobec oczywistego łamania traktatów skończy się tym, że będą posuwać się coraz dalej. Otwarte pytanie o to jak daleko można się godzić na oddawanie kolejnych kawałków naszej suwerenności" – zakończył.

