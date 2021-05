Prof. Gut: Luzowanie obostrzeń nam nie zaszkodziło

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 1 679 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 191 osób z COVID-19.Tydzień temu, w piątek badania potwierdziły 3 288 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a 289 osób z COVID-19 zmarło. Obecnie w szpitalach przebywa 9 200 chorych z COVID-19, a 1 239 z nich podłączonych jest do respiratorów. W ubiegłym tygodniu w piątek, w szpitalach było 12 984 chorych z COVID-19, 1 690 z nich wymagało podłączenia do respiratorów.

Luzowanie obostrzeń nie zaszkodziło

– Obawialiśmy się czy luzowanie obostrzeń nie spowoduje wzrostu zakażeń, ale obserwujemy nadal tendencję spadkową. Luzowanie obostrzeń nie wpłynęło, więc znacząco na sytuację – powiedział w piątek PAP, wirusolog prof. Włodzimierz Gut.

– Mniej osób chorych na COVID-19 trafia do szpitali, mniej pod respiratory – dodawał. Wskazał, żeby do kolejnych etapów luzowania obostrzeń podchodzić wciąż rozważnie. – Z rezerwą podchodziłbym do decyzji dotyczących przyspieszania luzowania obostrzeń. Nie ma powodu, żeby je przyspieszać – zaznaczył.

Poprawa dzięki szczepionkom?

Sytuacja epidemiczna poprawia się, zdaniem profesora Guta, dzięki szczepieniom przeciw COVID-19. – Tempo szczepień jest dobre, kolejne grupy wiekowe dopuszczane są do szczepień, od początku tygodnia ruszyły szczepienia 16. i 17. latków – powiedział. Przypomniał, że "pierwsza dawka szczepionki chroni przed ciężkim przebiegiem choroby, a druga zabezpiecza przed zachorowaniem".

Wskazał, że "szczepienia młodzieży, a gdy będzie możliwość również dzieci, pozwolą nam uzyskać wcześniej odporność populacyjną a tym samym zmniejszy ryzyko kolejnej fali zachorowań jesienią".

Koronawirusowe restrykcje

Od 21 maja będą mogły otworzyć mogą się teatry, opery, filharmonie, kina oraz grupy cyrkowe. Będą mogły udostępniać publiczności do 50 proc. miejsc na widowni oraz przestrzegać zasad zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami. Także domy i ośrodki kultury wznowią działalność edukacyjną i animacyjną w pomieszczeniach. Z 50 proc. obłożeniem gości mogą działać także parki rozrywki na świeżym powietrzu.

Czytaj też:

Włochy wychodzą z koronawirusa. Niskie ryzyko we wszystkich regionachCzytaj też:

Dworczyk mówi o wielkim wyzwaniu. "To ogólnonarodowa, ponadpartyjna sprawa"Czytaj też:

Wyniki audytu w Wielkiej Brytanii. Rząd nie był wystarczająco przygotowany na pandemię