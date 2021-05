"Powinni stanąć przed wolnym sądem". Tomczyk: Każda z tych spraw zostanie rozliczona

Podczas piątkowej konferencji prasowej posłowie Koalicji Obywatelskiej odnieśli się do działań rządzących w czasie epidemii koronawirusa, a także planów mających poprawić sytuację zdrowotną obywateli po epidemii.

– Rząd proponuje, żeby zwiększenie środków [na ochronę zdrowia - red.] nastąpiło tak naprawdę za prawie 10 lat. Jesteśmy w sytuacji, kiedy zwiększenie wydatków na służbę zdrowia musi nastąpić natychmiast. Jeśli ktoś tego nie widzi, to znaczy, że po pandemii niczego się nie nauczył – podkreślał szef klubu KO.

"Gdzie jest odpowiedzialność za ponad 100 tysięcy zgonów w naszym kraju?"

Cezary Tomczyk wskazywał, że zanim rząd przedstawi jakiekolwiek nowe projekty dot. ochrony zdrowia, tego jak służba zdrowia w Polsce powinna wyglądać, warto aby rozliczył się "z tego, co do tej pory zrobił, a raczej czego nie zrobił". – To nie jest tylko kwestia prostego faktu, że rząd nie dotrzymał podstawowej obietnicy, że finansowanie służby zdrowia będzie na odpowiednim poziomie. To nie jest tylko kwestia tego, że kolejki do lekarzy w ciągu ostatnich 6 lat zwiększyły się dwukrotnie. Mamy do czynienia z bardzo poważnym kryzysem, który został wywołany przez rząd. Rząd nie ma wpływu na to, że epidemia przyszła do naszego kraju, natomiast wszystko, co dzieje się z epidemią i zarządzaniem epidemią zależy od rządu. Jeżeli dzisiaj rząd przedstawia nowe pomysły, to pytamy, gdzie jest odpowiedzialność za ponad 100 tysięcy zgonów w naszym kraju? Kto odpowie za to, co się stało? – mówił poseł. Jak dodawał, gdy podczas pierwszej i drugiej fali epidemii rządzący zajmowali się walką o stołki - trwały dramaty setek tysięcy obywateli, którzy nie mogli skorzystać z ochrony zdrowia.

Szef klubu KO stwierdził, że rządzący odpowiedzialni za ogromną śmiertelność w naszym kraju, każdą śmierć, katastrofalną sytuację w polskiej służbie zdrowia i nietrafione zakupy powinni stanąć przed prokuratorem, a później przed wolnym sądem. – Każda z tych spraw zostanie rozliczona – zapowiedział.

Propozycja PO ws. ochrony zdrowia

Jednocześnie posłowie Koalicji Obywatelskiej przedstawili swoją receptę na kryzys w służbie zdrowia.

Wśród zaprezentowanych propozycji znalazły się m.in. bezpłatne in vitro, dostęp do badań prenatalnych, psycholog/pedagog w każdej szkole, skrócenie czasu oczekiwania na wizytę u lekarzy specjalistów, przywrócenie świątecznej i nocnej pomocy medycznej, profilaktyka pocovidowa: badania profilaktyczne dla wszystkich chętnych w latach 2021-2022, od 2023 roku regularny bilans zdrowia dla osób 40+ z zachętą w postaci zniżki w składce zdrowotnej, zwiększenie dostępności do badań laboratoryjnych i diagnostycznych przez dodatkową, wyodrębnioną pulę środków dla POZ i dostęp dla pacjentów onkologicznych do najnowocześniejszych terapii.

