Kaczyński apeluje: To naprawdę konieczne i absolutnie niegroźne

Jarosław Kaczyński w rozmowie wyemitowanej w sobotę w publicznym Radiu Olsztyn mówił o konieczności szczepień w kontekście odmrażania branży turystycznej. Przyznał, że rozumie, że wielu ludzi tęskni za wyjazdami, że w ten sposób wiele osób wypoczywa.

"Jest to sprawa niezwykle istotna"

Mówiąc o tym, że powoli branża turystyczna wraca do normalnego funkcjonowania Kaczyński zaapelował, by jak najwięcej osób zaszczepiło się.

– Proszę się szczepić, to jest naprawdę konieczne, a to nie jest absolutnie groźne – podkreślił. Jak dodał, bez szczepień pandemii nie da się opanować. – Jest to sprawa niezwykle istotna – zaznaczył.

W tej samej rozmowie prezes PiS powiedział, że zamknięcie hoteli i restauracji było konieczne ze względu na opanowanie pandemii.

Szczepienia w Polsce. Aktualne dane

Z piątkowego raportu opublikowanego na stronie gov.pl wynika, że w Polsce wykonano dotąd 17 254 902 szczepienia przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest 5 222 430 osób.Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 16 055 dawek. Zgłoszono 8964 niepożądane odczyny poszczepienne. Łącznie do Polski dostarczono dotąd 18 920 620 dawek - dodano.

Polscy pacjenci otrzymują szczepionkę przeciw COVID-19 jednej z czterech firm. Tylko szczepionka Johnson & Johnson jest jednodawkowa. Pozostałe wymagają powtórzenia dawki. Minister zdrowia od poniedziałku 17 maja dopuszcza, aby szczepienia preparatami firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca wykonywane były przy zachowaniu odstępu od 35 dni między dwiema dawkami. Odstęp ten ma wynosić maksymalnie 84 dni dla szczepionki AstraZeneki i 42 dni dla Pfizera i Moderny.

Czytaj też:

Ponad 1,5 tys. nowych przypadków koronawirusa. Najnowszy raport Ministerstwa ZdrowiaCzytaj też:

Prof. Wysocki: Bez tego nie da się zapobiec kolejnej fali epidemii