COVID-19 – ludzie mediów "mają krew na rękach"

Pisząc swój „Dziennik zarazy”, często spotykam się ze stwierdzeniami, że gdyby nie media, to wielu ludzi nie wiedziałoby, że jest pandemia. Gdyby, zwłaszcza na początku tej przygody, wyrzucić telewizory i nie nosić na ulicach tych maseczek, jako widomego znaku zarazy, to może by się nikt nie zorientował. Teraz, głównie z powodu naszych błędnych reakcji na wirusa, mamy już jakieś doświadczenia. Wielu znajomych ostro zachorowało, niektórzy zmarli.