Lewica Iberoamerykańska w natarciu

Owszem, czasem zdziwi niektórych jakieś sformułowanie Papieża Franciszka, (jak to przywoływane wielokrotnie: "komuniści myślą jak chrześcijanie" w wywiadzie dla La Repubblica z 2016 r.), nie zdając sobie sprawy, że Papież Franciszek jest po prostu synem swojej ziemi, o którą lewica walczy od dekad. A poza tym Polakom niezmiernie trudno uwierzyć, aby komunizm, jaki znamy, mógł odradzać się w nowych wcieleniach. Problem w tym, że nie tylko odradza się, ale wręcz rozkwita, tym bardziej, że niewyczerpane są źródła jego finansowania pochodzące z handlu narkotykami. Stąd powszechne jest określanie rządów Maduro w Wenezueli czy Moralesa w Boliwii jako "narkodyktatury".

Sieroty po komunizmie

Zbyt mało mówi się w Polsce o ogromnym wpływie Grupy Puebla czyli stowarzyszenia przywódców tej samej sfery ideologicznej: skrajnie lewicowej, która stara się wpływać na politykę całej Iberoameryki. Wśród jej liderów wyróżnia się były premier Hiszpanii – José Luis Rodríguez Zapatero, który jest wyjątkowo aktywny i to on, ponad rok temu wzywał do obalenia Trumpa i sprowokowania rozruchów w USA. Grupa Puebla w swej misji walki z kapitalizmem uzupełnia powstałe jeszcze w 1990 r. Forum Sao Paulo zwane obrazowo przez niektórych "sierotami po upadku komunizmu w Europie". Forum jest sojuszem lewicowych i skrajnie lewicowych partii i organizacji, które szukają wzajemnej pomocy i współpracy, aby przejąć władzę lub wzajemnie pomagać sobie w utrzymaniu autorytarnego systemu. Jest też organem niejako stacjonarnym, podczas gdy Grupa Puebla jest mniej scentralizowana i bardziej aktywna w sieciach społecznościowych gdzie osiąga coraz większe wpływy, przynajmniej w tamtej części świata.

Chile zmieni konstytucję i ustrój

Po wyborach w ostatnią niedzielę także Chile zmieni swój ustrój w sposób radykalny. Od plebiscytu w ubiegłym roku wiadomo było, że Chilijczycy chcą zmienić konstytucję uchwaloną jeszcze za czasów prawicowej dyktatury gen. Pinocheta. W tym celu w ostatnią niedzielę przeprowadzono wybory delegatów do napisania nowej konstytucji a ich wynik niestety poraził wszystkich zatroskanych o kierunek przemian w Iberosferze. Obóz lewicy i centrolewicy otrzymał większościowy mandat, aby przeprowadzić w zasadzie radykalną reformę ustrojową kraju. Są też tacy, którzy proponują zwyczajne skopiowanie konstytucji Evo Moralesa z Boliwii.

Grupa Eurolat do walki z lewicą iberoamerykańską

Odpowiedź na zagrożenie, jaką niesie siła lewicy iberoamerykańskiej wyszła w marcu z grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Na wniosek posłów VOX powstała Grupa Eurolat, której celem jest "organizowanie i koordynowanie działań przeciwko komunizmowi, który postępuje w Ameryce Łacińskiej i który przenika polityczne, kulturowe, ideologiczne i strategiczne obszary różnych krajów za pośrednictwem podmiotów takich jak Grupa Puebla i jej kryminalna matryca – Sao Paulo Forum" – jak przeczytać można na stronach Eurolat. Przewodniczącym został eurodeputowany Hermann Tertsch a jedną z wiceprzewodniczących Anna Fotyga. Oczywiście nie jest trudno zgadnąć dlaczego mainstreamowe media przemilczały powstanie tak ważnej inicjatywy w zdominowanej przez PiS grupie w Europarlamencie. Jest przecież niemożliwe, aby partia "reżimowa" brała udział w aktywnej pracy na rzecz przeciwdziałania reżimom. I to nie tym iluzorycznym ale autentycznym i lewicowym.

Małgorzata Wołczyk

