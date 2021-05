"Powinien wsiąść w samolot i lecieć do Czech". Pawlak radzi Morawieckiemu

W piątek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do wniosku czeskich władz i nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów, do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

"Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Podnoszone przez Czechy zarzuty dotyczące stanu faktycznego i prawnego uzasadniają zarządzenie wnioskowanych środków tymczasowych" – czytamy w postanowieniu wydanym przez wiceprezes Trybunału.

"Żadne decyzje Trybunału Sprawiedliwości UE nie mogą naruszać obszarów związanych z podstawowym bezpieczeństwem krajów członkowskich. Bezpieczeństwo energetyczne należy właśnie do tego obszaru" – czytamy w oświadczeniu premiera Mateusza Morawieckiego opublikowanego w reakcji na decyzję TSUE.

Pawlak: Premier powinien lecieć do Czech

Do sytuacji wokół kopalni Turów odniósł się w Polsat News były premier Waldemar Pawlak. Jego zdaniem, premier Mateusz Morawiecki powinien czynnie zaangażować się w tę sprawę i omówić ją bezpośrednio z premierem Czech.

– Premier powinien wsiąść w samolot i polecieć do Pragi, porozmawiać z premierem Babiszem, żeby zaoferować stosowne rekompensaty dla mieszkańców po stronie czeskiej, którzy żyją blisko Turowa, bo to o to chodzi – powiedział polityk.

Jak zaznaczał Pawlak, polski rząd nie powinien dopuścić do tego, żeby taki wyrok w ogóle zapadł w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

– Nie powinno się dopuszczać do tego, żeby takie rzeczy rozstrzygał sąd. To powinno być załatwione wcześniej – dodawał.

Czytaj też:

TSUE ws. kopalni Turów. Szokujące słowa TrzaskowskiegoCzytaj też:

"Polityka zgiętego karku". Wójcik komentuje słowa Trzaskowskiego