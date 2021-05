"Akt bandytyzmu". Konferencja Konfederacji ws. zatrzymania samolotu w Mińsku

W poniedziałek na konferencji prasowej w Sejmie posłowie Janusz Korwin-Mikke, Robert Winnicki i Michał Urbaniak przedstawili stanowisko Konfederacji w sprawie zatrzymania samolotu na Białorusi.

"To musi zostać ukarane"

Robert Winnicki powiedział, że reakcja polskich władz jest bardzo szybka. – Spółka, która była przewoźnikiem, jest zarejestrowana w Polsce, dlatego nie dziwi nas zdecydowana reakcja polskiego rządu, ponieważ jest to akt bandytyzmu w przestrzeni międzynarodowej. Wszystkie państwa umawiają się na to, że przestrzeń lotnicza jest użytkowana wspólnie – zaznaczył.

Prezes Ruchu Narodowego ocenił, że nie było tak zdecydowanych reakcji polskich władz w przypadku, gdy chodziło o aresztowanych na Białorusi Polaków.

Janusz Korwin-Mikke powiedział, że sam wsadziłby na tydzień do aresztu Romana Protasiewicza za to, co wygaduje i wypisuje. Polityk zwrócił uwagę, że kluczowym problemem w tej sprawie jest naruszenie zasady wolności korzystania z przestrzeni powietrznej, co w przypadku braku kary stanowić będzie niebezpieczny precedens. – To musi zostać ukarane. Inaczej wolne niebo po prostu zniknie – wskazał Korwin-Mikke.

Przymusowe lądowanie

Służby białoruskie wymusiły w niedzielę awaryjnie lądowanie samolotu linii Ryanair w Mińsku lecącego z Aten do Wilna. Na pokładzie maszyny znajdował się znany białoruski opozycjonista Roman Protasiewicz, który został zatrzymany po lądowaniu.

Stanowisko wobec działań reżimu Łukaszenki zajęli najważniejsi politycy w Polsce. Prezydent Andrzej Duda wskazał, że incydent na mińskim lotnisku jest kolejnym przykładem złamania przez Białoruś prawa międzynarodowego. Polityk domaga się także zdecydowanych działań.

Z kolei premier Mateusz Morawiecki ocenił, że działania Mińska to "bezprecedensowy akt terroryzmu państwowego". Szef polskiego rządu poinformował także, że poprosił szefa Rady Europejskiej o rozszerzenie agendy poniedziałkowego nadzwyczajnego szczytu RE o punkt dotyczący Białorusi i wydarzeń na mińskim lotnisku.

