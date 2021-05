Europosłanka PO przeprasza prezydenta Dudę

Wtorek to drugi dzień wizyty pary prezydenckiej w Turcji. Okazją do ataku na Andrzeja Dudę stała się wczorajsza ceremonia złożenia wieńca w Mauzoleum Atatürka – pierwszego prezydenta Turcji.

Wpadka i przeprosiny

"Prezydent w ramach państwowej wizyty złożył wieniec w Mauzoleum Ataturka. Kolejność barw na wieńcu wskazuje, że złożył go prezydent Indonezji, ewentualnie książę Monako" – napisała na Twitterze Danuta Huebner, sugerując że Andrzej Duda zaliczył dyplomatyczną wpadkę.

Wpis europosłanki PO nie jest już dostępny w sieci. We wtorek rano pojawiły się natomiast przeprosiny. "Przepraszam Pana Prezydenta Andrzeja Dudę za mój niefortunny wpis dotyczący Jego wizyty Turcji" – oświadczyła Huebner.

Zdjęcia innych przywódców

Głos w sprawie kolorów wieńca zabrał wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk. "Opozycyjni «fachowcy» od dyplomacji mają teraz przed sobą sporo pracy, by dotrzeć ze swoimi uwagami do przywódców wielu państw, którzy odwiedzili Mauzoleum Ataturka" – napisał. Wiceszef MSZ dołączył zdjęcia, na których widać, że takie same wieńce jak Andrzej Duda składali: papież Franciszek, kanclerz Niemiec Angela Merkel i premier Wielkiej Brytanii Theresa May.

Z kolei ambasador RP w Turcji Jakub Kumoch wyjaśnia, że wieniec jest od dłuższego czasu taki sam, a czerwień i biel to kolory flagi tureckiej. "Każda wizyta państwowa w Turcji i każda inauguracja ambasadora zaczyna się od złożenia wieńca w mauzoleum założyciela Republiki, Mustafy Kemala Atatürka" – napisał na Twitterze dyplomata.

