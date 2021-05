Biejat: Pani senatorka jest dość konserwatywna. Lewica zgłosi swojego kandydata

Wiceszefowa klubu Lewicy gościła na antenie Radia ZET, gdzie komentowała m.in. porozumienie osiągnięte przez premiera Morawieckiego po rozmowach w sprawie kopalni Turów z premierem Czech, a także kwestię wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich.

"Dobra wiadomość"

Biejat pozytywnie oceniła efekt rozmów w szefa rządu w Brukseli, zaznaczając jednocześnie, że Lewica nie jest do końca zadowolona z działań władz w tej sprawie.

– To dobra wiadomość. Szkoda, że to kosztowało tyle nerwów wszystkich mieszkańców, pracowników kopalni, że w ogóle rząd doprowadził do takiej sytuacji. Ostro krytykowaliśmy dyplomację polską w tym zakresie. Rząd wolał się koncentrować na zakazywaniu aborcji Polkom w Czechach zamiast dobrze prowadzić negocjacje ws. kopalni w Turowie” – mówiła w rozmowie z Beatą Lubecką Magdalena Biejat.

W ocenie polityk obóz rządzący wciąż nie ma pomysłu na „porządną i bezpieczną” transformację energetyczną. – Oczekujemy konkretnego i krótkofalowego pomysłu na to, co zrobić, żeby kopalnie bezpiecznie zamknąć i stworzyć miejsca pracy w miejscu, w którym zostaną zamknięte – powiedziała poseł.

– Nie możemy dopuścić do powtórki z rozrywki z lat 90., kiedy były zamykane PGR-y, czy duże, państwowe zakłady – dodała.

Co z Rzecznikiem Praw Obywatelskich?

W ubiegłym tygodniu "Wirtualna Polska" informowała, że Porozumienie Jarosława Gowina rozważa przedstawienie kandydatury Lidii Staroń na stanowisko RPO. Prawo i Sprawiedliwość nie wykluczyło poparcia.

Pytana o kandydaturę niezależnej senator, Biejat wskazała, że Lewica raczej nie przewiduje jej poparcia. Podobne stanowisko wyraził w zeszłym tygodniu inny poseł Lewicy – Maciej Konieczny.

– Byłoby to mało prawdopodobne z uwagi na to, że pani senatorka głosowała razem z PiS w sprawie tzw. reform sądownictwa, jest dość konserwatywna – zaznaczyła Biejat.

– Lewica najprawdopodobniej zgłosi swojego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. Niedługo ogłosimy, kto to będzie. Dziś decyzja klubu – zapowiedziała poseł Lewicy.

