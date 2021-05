Dr Sutkowski: Troszkę mnie to przeraża, ale w tym przypadku cel uświęca środki

Szef KPRM Michał Dworczyk zapowiedział we wtorek m.in. powstanie loterii Narodowego Programu Szczepień. Rząd przeznaczy także pieniądze dla wszystkich gmin na cele organizacyjne i promocyjne w zakresie szczepień. Gminy z najwyższym poziomem zaszczepienia mieszkańców będą także otrzymywały nagrody finansowe. Uruchomiony zostanie również kontakt bezpośredni, telefoniczny z seniorami powyżej 70 lat, którzy jeszcze nie przyjęli szczepionki.

Każda akcja, która przynosi efekt jest dobra

Pytany o te propozycje dr Sutkowski powiedział PAP, że popiera każdą akcję, która przyniesie efekt.

– Najbardziej cenię sobie rzetelne akcje edukacyjno-informacyjne. Uważam, że nigdy dość środków na to przeznaczanych. Zaproponowana formuła to już wprost "danie ryby", ale jeżeli ma to pomóc w zwiększeniu poziomu zaszczepionych przeciw COVID-19 Polaków nawet o 5 czy 10 procent, to nie ma się co czepiać szczegółów – ocenił ekspert.

Forma loterii w jego ocenie powoduje, że z programu szczepień "robi się taki Disneyland".

– Oczywiście, jeżeli wygram samochód hybrydowy, to się ucieszę. Tak jak i z elektrycznej hulajnogi – dodał żartobliwie.

W jego ocenie to, że rząd musi się uciekać wprost do nagród finansowych za szczepienia, nie świadczy dobrze o poziomie wyedukowania społeczeństwa.

– Troszkę mnie to przeraża, ale w tym przypadku cel uświęca środki – powiedział dr Sutkowski.

Zachęta dla samorządów

Jego zdziwienie budzi nieco to, że trzeba do szerszych działań na rzecz szczepień zachęcać samorządy.

– Oczywiście przyda im się każda dodatkowa suma w ramach nagrody, ale pytam się, gdzie one były do tej pory. Czy nie powinny z całą mocą angażować się program szczepień od jego pierwszego dnia? Wiem, że wygląda to w Polsce różnie, ale w wielu miejscach aktywność samorządów na tym polu jest do tej pory zbyt mała – ocenił ekspert.

Pomysł dzwonienia do seniorów i namawiania ich do szczepień uznał za dobry.

– Sam, gdy uda mi się dotrzeć do pacjenta, który nie chce się zaszczepić, często przeprowadzam dłuższą rozmowę i udaje się go przekonać. Trzeba jednak to telefonowanie zrobić rozsądnie. Często to nie powinien być wybrany numer do seniora, ale realnego opiekuna takiej osoby. Tu jednak chodzi głównie o logistykę takiej akcji – stwierdził dr Sutkowski.

Czytaj też:

Dr Sutkowski: Koronawirus jest w odwrocieCzytaj też:

Dr Sutkowski o liczbie zakażeń: Obostrzenia i szczepieni przyniosły rezultaty