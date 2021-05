"Dziękuję za to, że podjęliście tę misję". Turcja: Prezydent odwiedził polski kontyngent

To najmłodszy polski kontyngent wojskowy. Uruchomiony został na początku maja tego roku i jest polską odpowiedzią na apel Turcji do sojuszników z NATO o wsparcie w związku z pogorszeniem się sytuacji bezpieczeństwa w regionie.

– Niesiemy bezpieczeństwo, pokój, przyjaźń i gotowość stawania ramię w ramię naszym sojusznikom. Tak jak czynicie tutaj, w Turcji – podkreślał prezydent.

"Nie mam wątpliwości, że sprawdzicie się doskonale"

– Dziękuję za to, że podjęliście tę misję, bo Turcja potrzebowała tego wsparcia, potrzebowała sojuszniczego dowodu obecności, także w naszej postaci. I dajecie go w tej chwili. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Nie mam żadnych wątpliwości, że sprawdzicie się doskonale i zrealizujecie wszystkie swoje zadania tak, jak wcześniej potrafiliście je znakomicie zrealizować na Sycylii – mówił Andrzej Duda do żołnierzy.

– Mamy wielkie szczęście, my wszyscy, Polacy, że mamy dzisiaj swoją wolną, suwerenną, niepodległą ojczyznę, która jest coraz mocniejsza, coraz więcej znaczy w przestrzeni Europy i świata. Mamy armię, żołnierzy, którzy sprawdzili się w wielu miejscach, dając dowody męstwa, odpowiedzialności i doskonałego wyszkolenia. Mamy sojuszników, którzy gotowi są stanąć w naszej obronie, i jesteśmy członkiem największego i najmocniejszego sojuszu obronnego na świecie, Sojuszu Północnoatlantyckiego – akcentował prezydent.

Prezydent Andrzej Duda wręczył Flagę RP Dowódcy PKW kmdr. por. Cezaremu Kurkowskiemu.

Wizyta pary prezydenckiej w Turcji zakończyła się w czwartek.

