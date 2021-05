Kiedy znikną maseczki w pomieszczeniach? Niedzielski o "trwałej zmianie mentalności"

W rozmowie w radiowej Trójce minister Niedzielski pytany był o odstąpienie od obowiązku noszenia maseczek również w pomieszczeniach przy kolejnych luzowaniach obostrzeń.

– Na pewno w najbliższym czasie będę rekomendował, żeby w pomieszczeniach właśnie stosować te maseczki, szczególnie tam gdzie nie można zachować dystansu, gdzie jest duży obrót osób. To znaczy mówię o takich miejscach użyteczności publicznej jak sklepy czy inne tego typu miejsca, ale wydaje mi się, że to jest też pewien wyraz rozsądku i być może też trwałej zmiany mentalności – stwierdził.

Niezaszczepieni zapłacą za leczenie COVID-19?

Poruszył również pojawiające się w mediach zagadnienie opłat za leczenie COVID-19 dla osób, które nie chciały się zaszczepić.

– My mamy konsekwentną politykę, która jest ukierunkowana na przekonywanie, zachęcanie. Nie widzimy absolutnie podstaw, bo słyszałem też takie głosy, które mówiły o tym, że osoby, które się na przykład nie zaszczepią, powinny płacić za leczenie, oczywiście w tym zakresie COVID-owym. Nie ma takich pomysłów. Absolutnie nie przewidujemy takich rozwiązań – stwierdził Adam Niedzielski.

Niedzielski o "paszportach covidowych": Będziemy gotowi, jak cała UE, na 1 czerwca

Minister Zdrowia w Trójce Polskiego Radia odniósł się również temat "paszportów covidowych". – Przede wszystkim my w zasadzie już mamy taką gotowość techniczną, takie pierwsze testy podłączeniowe. One jeszcze nie polegają na testowaniu aplikacji, ale podłączeniu systemu. To już, w tej chwili, zaczynamy – poinformował. – Te testy prowadzi Centrum E-zdrowia podległe resortowi zdrowia. One w zasadzie od wczoraj są prowadzone – dodawał.

– Jeśli chodzi o stan tego tzw. zielonego certyfikatu, czyli potwierdzenia szczepienia, czyli bycia ozdrowieńcem i jednocześnie też testu, który ma być wykazywany w danej aplikacji czy w dokumencie papierowym, to tutaj będziemy gotowi tak, jak zresztą cała UE, na 1 czerwca, ale faktycznie z tego co mam, ostatnie informacje, to ten start oficjalny w całej Europie systemu jest planowany dopiero na 1 lipca – stwierdził Adam Niedzielski.

