"Napinka jak w Brukseli". Kąśliwa wymiana zdań polityków SP i Porozumienia

Rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka poinformowała we wtorek, że ugrupowanie proponuje na stanowisko RPO prof. Marka Konopczyńskiego.

Dziennikarze zapytali w Sejmie wicemarszałka Sejmu, szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego o poparcie dla kandydata Porozumienia na stanowisko RPO. – Nie, to jest na razie kandydatura Porozumienia – stwierdził Terlecki, pytany czy prof. Konopczyński jest kandydatem Zjednoczonej Prawicy. Dopytywany, czy PiS poprze tę kandydaturę, odpowiedział: "Zastanowimy się dzisiaj. Myślę, że to jest mało prawdopodobne".

Poseł SP: Skończy się tak samo

Wygląda na to, że Solidarna Polska – podobnie jak PiS – do kandydatury prof. Konopczyńskiego podchodzi mocno sceptycznie. Tak przynajmniej wynika z wpisu posła SP Mariusz Kałużnego, który jest sekretarzem generalnym tej partii.

"Rozumiem, że z prof.M.Konopczyńskim jako kandydatem na RPO, to taki sam eksperyment J.Gowina jak z Panią J.Turczynowicz-Kieryłło na szefową kampanii PAD? Zakończy się tak samo" – stwierdził Kałużny.

Posłowi odpowiedział wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek: "Napinka prawie jak w Brukseli". W ten sposób Strzeżek nawiązał do stanowiska Solidarnej Polski, która twardo sprzeciwiała się zaakceptowaniu przez Polskę zasad, na których będzie się opierał Fundusz Odbudowy. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nawoływał premiera do zgłoszenia weta. Ostatecznie Polska poparła projekt.

"Niestety u Was Sz.Koledzy, często jest tak samo. Rekomendujecie kogoś, ten ktoś nie daje rady,wylatuje i pluje na całe nasze środowisko. Już nie wspomnę o ostatnich potyczkach u Was typu: ten współpracuje z mafią a ten handlował narkotykami. Co za klimat" – napisał w odpowiedzi Mariusz Kałużny.

Czytaj też:

Kobieta, mężczyzna, dzieci. Według Strajku Kobiet to "faszystowski model rodziny"Czytaj też:

Korwin-Mikke dodzwonił się do programu "Hejt Park". "Panie prezesie, jest pan na żywo"