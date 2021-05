Rzecznik KEP odpowiada o. Szustakowi. Padły mocne słowa

Nie milkną echa głośnego wywiadu, jakiego dla youtubowego kanału "Imponderabilia" udzielił o. Adam Szustak. Znany dominikanin, który jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, w dosadny sposób skrytykował polskich biskupów, nie powstrzymując się nawet od użycia wulgaryzmów. Duchowny został zaproszony przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski na rozmowę, podczas której hierarcha, jak sam określił, chciałby podjąć z zakonnikiem "konstruktywny dialog".

Tymczasem do słów dominikanina odniósł się rzecznik KEP. Ks. Leszek Gęsiak uważa, że zachowanie o. Szustaka jest przejawem braku szacunku dla hierarchów Kościoła w Polsce.

"Trudno komentować słowa o. Szustaka"

Ksiądz Gęsiak stwierdził, że forma w jakiej o. Szustak wyraził swoją krytykę pod adresem Episkopatu jest, ze względu na swoją dosadność, trudna do skomentowania.

– Proszę mi wybaczyć, ale słowa wypowiedziana przez o. Szustaka są tak oczywiste, że nawet trudno je komentować, od strony pewnej kultury osobistej, że już nie wspomnę o jakimś szacunku do instytucji, jaką jest Kościół, nie wspominając o stosunku do konkretnych osób – powiedział w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski.

Rzecznik KEP zarzucił także dominikaninowi brak szacunku do abp. Gądeckiego.

– Wypada się zwracać do kogoś zgodnie z jego funkcją, o. Szustak potraktował abp. Gądeckiego trochę jak kolegę – powiedział. Kapłan wskazał również na różnicę w tym, jak obaj duchowni podeszli do kwestii dialogu w Kościele.

– Proszę zwrócić uwagę na to, że odpowiedź jest zupełnie inna. Odpowiedź jest zaproszeniem do rozmowy o Kościele, ponieważ tam zostały postawione dosyć mocne zarzuty wobec episkopatu, wobec ks. abp. Gądeckiego, wobec Kościoła w Polsce, wypowiedziane językiem powiedzmy dość mało parlamentarnym. To są takie rzeczy, które budzą oburzenie, albo co najmniej duże zdziwienie – powiedział ks. Gęsicki dodając, że zaproszenie wystosowane do o. Szustaka nie jest "wezwaniem na dywanik".

