Konfederacja poprze Polski Ład? Dziambor: W skrócie – nie

Polski Ład to rządowy program społeczno-ekonomiczny, który ma na celu wspomóc gospodarkę po koronakryzysie i umożliwić Polsce szybsze dogonienie państw Europy Zachodniej. Projekt został zaprezentowany 15 maja podczas konwencji Zjednoczonej Prawicy. Wśród licznych propozycji zawartych w Polskim Ładzie znalazła się podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, ułatwienia w uzyskiwaniu i spłacie kredytów mieszkaniowych oraz zmiana drugiego progu podatkowego – z 85 do 120 tys. zł.

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" Artur Dziambor stwierdził, że zasadniczo Konfederacja nie zamierza poprzeć ustaw wchodzących w skład Polskiego Ładu, ale "diabeł tkwi w szczegółach".

– W skrócie powiem "nie". Diabeł tkwi jednak w szczegółach. Jeżeli jest szansa, aby podnieść drugi próg podatkowy, to należy ten próg podnieść. Jeśli jest zapowiedź podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, to należy to też poprzeć, ale trzeba patrzeć na ustawy – mówił. – Na razie są zapowiedzi, z których wynika, ze nie jest tak kolorowo jak przedstawia PiS, a ostatecznie stracą wszyscy. Groszowe podniesienie pensji, które będzie, zostanie pożarte przez inflację – tłumaczył.

– Ten nowy "Polski Ład" tak zwany, który my nazywamy "Nowym Wałem", jest uderzeniem w ludzi, którzy prowadzą działalność i to uderzeniem, jakiego jeszcze nigdy nie było – podkreślił poseł Konfederacji.

Jego zdaniem, "lud nie kupił 'Polskiego Ładu'", co jest widoczne w sondażach, które nie poszybowały z tego powodu w górę.

Kandydat na RPO

Artur Dziambor był również pytany, czy Konfederacja wystawi swojego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich.

– My nie wystawiamy swojego kandydata na rzecznika praw obywatelskich ponieważ jest nas jedynie 11 – stwierdził poseł Konfederacji. Jak dodał, wspólna z PSL kandydatura Roberta Gwiazdowskiego "niestety przepadła".

