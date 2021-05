Schetyna: Wierzę, że PO będzie liderem ugrupowań opozycyjnych

Były przewodniczący Platformy Obywatelskiej ocenił w wywiadzie dla Radia Wrocław, że zwycięstwo w najbliższych wyborach jest poza zasięgiem opozycji, jeśli miałaby tego dokonać jedna partia.

Zbudowanie koalicji

– Uważam, że to jest kwestia mądrości tych, którzy będą składać, umawiać się na współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu, na zbudowaniu koalicji – podkreślił Schetyna.

– Mnie udało się zbudować Koalicję Obywatelską i Europejską, udało się zbudować pakt, który zwyciężył w Senacie. To jest droga, którą muszą iść wszyscy politycy opozycji. A Platforma, jako największa partia, musi być liderem w tym projekcie – stwierdził poseł KO.

Schetyna ocenił, że przygotowywany przez Rafała Trzaskowskiego projekt Campus Polska Przyszłości jest ciekawy, ale nie powinien opierać się na jeden osobie. – My rozmawiamy wewnątrz Platformy o przyszłości samej partii, ale musimy wiedzieć, że wszystko, co będzie wokół, co będzie obok nas, co będzie z nami, to będzie kluczowe, porozumienie, które musi dać na końcu zwycięstwo – ocenił.

Schetyna: Zjednoczona Prawica nie jest silna

Polityk wskazał, że zamieszanie wokół wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich pokazuje m.in. to, że obóz rządzący jest skłócony.

– Nie ma zaufania do siebie, walczy i to jest walka już nie tylko pod dywanem, ale także na nim. Widać jakie są relacje między PiS-em a Solidarną Polską czy Porozumieniem – zaznaczył.

Jak dodał, opozycja musi wyciągnąć z tego wnioski. – Jest 2,5 roku do wyborów. Jest dużo czas, ale jednocześnie ten rok, te miesiące będą kluczowe, żeby pokazać kto w lepszym stylu potrafi się zorganizować, zbudować porozumienie, przekonać wyborców do siebie. To jest proces. Ja wierzę w opozycję demokratyczną i w Koalicję Obywatelską, wierzę w to, że Platforma Obywatelska będzie liderem ugrupowań opozycyjnych i poprowadzi je do zwycięstwa wyborczego – mówił Grzegorz Schetyna.

