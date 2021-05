Grodzki: Zjednoczona Prawica nie tylko trzeszczy, ale też się rozpada

W tym tygodniu ruszyła ponowna procedura wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Czas na zgłaszanie kandydatów upływa w czwartek o godzinie 16. Do tej pory parlamentarzyści czterokrotnie próbowali wybrać następcę Adama Bodnara – bez rezultatu.

Dzisiaj Ryszard Terlecki przekazał, że senator niezależna Lidia Staroń będzie nowym kandydatem PiS. Co ciekawe, jak poinformowało PAP na Twitterze, Porozumienie Jarosława Gowina nie poprze kandydatki PiS na Rzecznika Praw Obywatelskich. Zamiast tego partia Gowina zagłosuje za kandydatem PSL.

"Zjednoczona Prawica się rozpada"

O komentarz ws. kandydatów proponowanych przez Zjednoczoną Prawicę i zamieszania wokół nich pytany był na konferencji prasowej marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

– Jest to jeden z przykładów na to, że ta koalicja nie tylko trzeszczy, ale też się rozpada. Senat ma tu zadanie tradycyjnie zdefiniowane i proste. Każdy, kto dotrze do nas z Sejmu, a mam nadzieję, że będzie to kandydat ludowców, strony opozycyjnej, będzie potraktowany w Senacie dokładnie tak samo. Zostanie wysłuchany, padną pytania i na końcu będzie głosowanie – mówił.

Preambuła do ustawy ws. Funduszu Odbudowy

W zeszłym tygodniu media donosiły o nowym pomyśle opozycji w Senacie dotyczącym ustawy ratyfikującej unijny Fundusz Odbudowy. Według opinii prawnej zamówionej przez senatorów, uwzględnienie poprawek w tekście tej ustawy nie jest możliwe, dlatego też zdecydowano, że Izba Wyższa przegłosuje dodanie do niej preambuły.

Również do tego tematu odniósł się dzisiaj Tomasz Grodzki.

– Ponieważ Senat działa na gruncie legalizmu i przestrzega prawa, co ostatnio jest trochę niemodne w kręgach rządzących, bo nie przejmują się ani wyrokami TSUE ani ETPCz, mamy opinie, że możemy wpisywać preambułę – stwierdził.

– Dodatkowo senatorowie zgłosili towarzyszący ratyfikacji projekt opinii Senatu, w której wyrażamy, jakie powinny być priorytety KPO, co powinno być w Komitecie Monitorującym – dodawał.

