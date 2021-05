"Jest pan jedynym posłem PO, który mówi to publicznie". Siemoniak zaskoczył ws. kopalni w Turowie

W ubiegłym tygodniu TSUE zobowiązał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów do czasu rozstrzygnięcia skargi, złożonej przez Czechy w tej sprawie. Decyzję wydała jednoosobowo wiceprezes Trybunału Rosario Silva de Lapuerta.

W odpowiedzi Polska Grupa Energetyczna (PGE) podała, że nie zgadza się na zamknięcie kopalni w Turowie. Z kolei premier Mateusz Morawiecki informował, że rząd będzie "z całą mocą" przeciwdziałać postanowieniu TSUE. We wtorek o sprawie tej szef polskiego rządu rozmawiał z premierem Czech Andrejem Babiszem.

W środę przed siedzibą przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu odbył się protest przeciwko decyzji TSUE ws. kopalni Turów.

Siemoniak: Trzeba zrobić wszystko, żeby jej nie zamknąć

– Trzeba zrobić wszystko, żeby jej nie zamknąć, a to oznacza Czechów wycofujących wniosek – stwierdził Tomasz Siemoniak w RMF FM, pytany o kopalnię w Turowie.

Jak zaznaczył, na miejscu premiera Morawieckiego, rozmawiałby z czeskim premierem "od rana do wieczora", a w międzyczasie kopalnia miałaby funkcjonować normalnie.

– Powinna działać i musimy zrobić wszystko, co się tylko da prawnie i politycznie, żeby jej nie zamykać. To jest oczywiste, to są tysiące pracujących ludzi, to jest kawałek bilansu energetycznego Polski, tylko trzeba widzieć przyczyny i uchylać ich skutki – powiedział poseł Platformy.

– Wie pan, że jest pan jedynym politykiem PO, który mówi takie rzeczy? Przynajmniej jedynym, który mówi to publicznie (…) Tu w Warszawie żaden z waszych liderów nie ma odwagi powiedzieć, że "rząd PiS zawalił, ale musimy być z ludźmi" – przyznał prowadzący audycję Robert Mazurek.

