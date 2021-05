Korwin-Mikke do posłanki: Albo to pani odszczeka, albo idziemy do sądu!

Sprawa dotyczy wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego na temat służby zdrowia. "Kara nagany dla @JkmMikke za porównywanie lekarzy ratujących ludzie życie do ».typowe działania doktora Mengele, który w Oświecimiu mówi ten już do gazu, a ten niech jeszcze sobie trochę pożyje (...), „(...) Jesteście mordercami, powiedzmy to jasno«. Wstyd dla parlamentarzysty" – napisała Falej na Twitterze.

Sam polityk nie kryje oburzenia wpisem posłanki lewicy. Korwin-Mikke przekonuje, że jego wypowiedź została zmanipulowana. Lider Konfederacji grozi sądem, jeżeli Falej go nie przeprosi.

"Albo Pani to odszczeka - i to szybko - albo idziemy do sądu! Przecież tlumaczylem na KEP, że to nie tyczy lekarzy, tylko USTROJU, ktory zmusza lekarzy do dzialania jak dr.Mengele. Co za ustrój, w którym idiotki NIC nie rozumiejące zostają posłankami!" – napisał poseł na Twitterze.

Korwin-Mikke: Ci ludzie powinni siedzieć

Korwin-Mikke od dawna krytykuje politykę PiS w czasie pandemii. Polityk ostro atakuje rządzących m.in. za wprowadzenie lockdownu.

– Gonimy kraje [w liczbie zgonów - red.], które nie robiły żadnych lockodwnów i kwarantann. Trzeba to było przechorować, tylko starsi ludzie powinni być izolowani, sami powinni się izolować, co najwyżej trzeba im pomóc. Reszta powinna starać się normalnie przechorować to jak najszybciej, bo młodzi ludzie na to nie umierają i spokój – tłumaczył klika tygodni temu w rozmowie z Radiem Plus.

Prezes partii KORWiN podkreślił, że zmarło o co najmniej 40 tysięcy więcej ludzi, niż umarło rok temu na inne choroby. Polityk wskazał nawet winnych tego stanu rzeczy. – Umierali z powodu rządu, rząd jest mordercą. Ci ludzie z ministerstwa zdrowia powinni pójść siedzieć, to są przestępcy, a nie żadni urzędnicy – podkreślił.

Dopytywany, czy "siedzieć" to tylko "retoryczna figura", Korwin-Mikke odparł: "Retoryczna". – Wiemy, że siedzieć nie pójdą, bo robi tak cały świat. Głupi wyborcy wybierają głupich rządzących, którzy wygadują głupoty – wyjaśnił.

