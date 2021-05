"To niemoralne". Ekspert krytykuje loterię szczepionkową

Jak poinformował we wtorek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk, powstanie loteria Narodowego Programu Szczepień. Loteria zostanie uruchomiona 1 lipca i będzie realizowana przez Totalizator Sportowy przy wsparciu spółek Skarbu Państwa. Ma to być nowa forma zachęcania Polaków do szczepienia. Szczególnie sceptyczni wobec zaszczepienia się przeciw COVID-19 są osoby młode.

"Twardogłowych i tak to nie zachęci"

Zdaniem prof. Guta nie jest to najlepszy sposób na popularyzowanie szczepień. Dodatkowo, według eksperta organizowanie loterii z nagrodami nie jest metodą moralną. – Szczepienie, które pozwala ochronić człowiekowi zdrowie jest jego przywilejem, a jeśli chroni innych to nawet obowiązkiem. Płacenie za to, że ktoś się zaczepi nie jest moralne – tłumaczy wirusolog w rozmowie z "Faktem".

Zdaniem prof. Włodzimierza Gut, rząd powinien "działać odwrotnie". – Zrobiłbym tak: ci, którzy mieli przywilej zaszczepienia mieli szansę zaszczepić się. Ci, którzy z tej szansy nie skorzystali powinni od 1 lipca płacić za szczepienie – wskazuje Gut, dodając, że pomysł loterii jest demoralizujący, bo "osoby niezaszczepione będą czekały, co mogą jeszcze dostać".

– Twardogłowych i tak to nie zachęci, bo oni i tak wszystko wiedzą najlepiej. Będą widzieli chipy, kontrole itp. Jeśli się nie chcą sami szczepić, to zostaną przy restrykcjach, które obowiązują, bo takie powinny być w stosunku do osób niezaszczepionych jako stwarzających zagrożenie. Bo w ten sposób chronimy wszystkich tych, którzy z różnych przyczyn np. zdrowotnych nie mogli się zaszczepić czy ludzi młodych, bo dla nich szczepionki nie ma – tłumaczy Gut.

Ile za szczepionkę trzeba byłoby w takim razie zapłacić? Jak mówi wirusolog, koszt w przypadku jednej dawki wynosiłby ok. 56 $ czyli ok 200 zł. Za dwie dawki to ok. 400 zł.

