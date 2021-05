"Gang Olsena". Fala komentarzy po głosowaniu w Senacie

– My z tego głosowania się bardzo cieszymy. W tym momencie nie ma potrzeby, aby ratyfikacja wracała do Sejmu (…) mogę tylko powiedzieć – niepotrzebnie trwało to trzy tygodnie, mogliśmy to zrobić z powodzeniem w trzy dni – powiedział dziennikarzom wicemarszałek Senatu Marek Pęk.

Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 98 senatorów, dwóch wstrzymało się. Nikt nie głosował "przeciw".

Przypomnijmy, że większość senacka zapowiadała dodanie do ustawy preambuły. Ostatecznie tak się nie stało. Podczas głosowania przepadła poprawka zakładająca dodanie do ustawy nowej części. Za wprowadzeniem preambuły głosowało 49 senatorów. Tyle samo było głosów przeciw. Jeden senator wstrzymał się od głosu.

Fala komentarzy

Dziennikarze i politycy komentują na gorąco wydarzenia w Senacie. Wielu wskazuje, że to porażka opozycji, która przecież w izbie wyższej ma większość.

"Zakończyło się żenujące i niepoważne widowisko intryg prowadzone ze szkodą dla obywateli i państwa. Polacy ocenią to sprawiedliwie" – ocenia rzecznik PiS Anita Czerwińska.

Według Michała Szułdrzyńskiego z "Rzeczpospolitej", "w sprawie ratyfikacji decyzji UE o zasobach własnych opozycja w Senacie skończyła tak samo jak zaczęła w Sejmie: kompletnie bez sensu".

Co zawierała odrzucona preambuła?

W preambule napisano m.in.: "W trosce o przyszłość i pomyślność naszej ojczyzny władze Rzeczpospolitej Polskiej deklarują, że środki z Funduszu Odbudowy będą służyć modernizacji państwa, rozwojowi i innowacyjności gospodarki, usprawnieniu ochrony zdrowia, wzmocnieniu systemu edukacji, ochronie środowiska i klimatu. Władze Rzeczpospolitej Polskiej zobowiązują się, że środki z tego funduszu będą wydatkowane w oparciu o zasady sprawiedliwości, transparentności i praworządności z zagwarantowaniem równego traktowania podmiotów zainteresowanych realizacją projektów".

Wskazano też, że władze wydając środki z FO "będą uwzględniały potrzeby wszystkich obywatelek i obywateli Rzeczpospolitej, wszystkich wspólnot lokalnych, samorządów, przedsiębiorców i pracowników, rolników i organizacji samorządowych".

Preambuła zakładała powołanie komitetu monitorującego, "który będzie sprawował nadzór nad realizacją projektów oraz wydatkowaniem środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności".

