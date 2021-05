Winnicki: Róża Thun powinna być sądzona za zdradę stanu

21 maja Trybunał Sprawiedliwości UE przychylił się do wniosku czeskich władz i nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Czechy uważają, że kopalnia ma negatywny wpływ na regiony przygraniczne, gdzie zmniejszył się poziom wód gruntowych.

Decyzję TSUE w zaskakujący sposób skomentowała w mediach społecznościowych Róża Thun, była już posłanka PO. Kiedy wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta zamieścił na Twitterze zdjęcie wiceprezes TSUE sędzię Rosarię Silva de Lapuerta, która – jak napisał Kaleta – "jednoosobowo nakazała natychmiastowe zamknięcie kopalni w Turowie", Thun odpisała wiceministrowi: "Brawo Pani Sędzio!".

Winnicki: To są idioci, zdrajcy, sprzedawczyki

O sytuacji wokół Turowa mówił w piątek w poranku "Siódma 9" Robert Winnicki. Według niego "mamy do czynienia z brudną grą interesów, także transgranicznych". – Chodzi o to, by Polska była importerem prądu. Tak kończy się przekazywanie kompetencji UE, jak tą decyzją TSUE. Ona jest bezprawna, wbrew faktom, również geologicznym – ocenił.

Na uwagę, że część polityków opozycji domagała się realizacji decyzji TSUE w sprawie zamknięcia kopalni, Winnicki odparł: – To są idioci, zdrajcy, sprzedawczyki. Wykonanie takiej decyzji to katastrofa energetyczna, pomijając fakt, że zamknięcie Turowa to strata kilkudziesięciu miejsc pracy i ogromna tragedia 100-200 tys. rodzin. To potężna wyrwa gospodarcza w tej części Polski. Tych ludzi po prostu powinno się sądzić – stwierdził.

– Wypowiedzi Róży Thun, która chwali decyzję TSUE za to, że ten godzi w polskie interesy są absolutnie obrzydliwe. Ta pani powinna trafić przed Trybunał Stanu i być sądzona za zdradę stanu – oświadczył poseł Konfederacji.

