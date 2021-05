Konfederacja poprze prof. Wiącka? Dziambor: Nie kupimy kota w worku

Artur Dziambor z Konfederacji pytany w Radiu Plus, czy jego partia poprze kandydata na RPO proponowanego przez większość opozycji.

– Wczoraj dopiero zaczęliśmy o tym rozmawiać, profesor Wiącek jest dla mnie całkowicie anonimowy. Ciężko się wypowiadać za lub przeciw dopóki nie poznam osoby, nie usłyszę w jakiejś debacie. Kupowanie kota w worku to nie jest to, co robi merytoryczna opozycja – powiedział polityk.

– Mamy mnóstwo czasu żeby zapoznać się z tą kandydaturą i z kandydaturą senator Lidii Staroń, którą lepiej znamy. Podchodzimy do tego tak, jak podchodzimy do innych spraw, do ustaw – dodawał.

Wybór RPO

– 15 czerwca odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu w sprawie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich – poinformował w piątek dziennikarzy szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

W czwartek Ryszard Terlecki przekazał, że senator niezależna Lidia Staroń będzie nowym kandydatem PiS. Dopytywany dlaczego właśnie ona, odparł: "Między innymi dlatego, że tak chce".

Wczoraj również opozycja przedstawiła swoją kandydaturę (konkurencją do kolejnego kandydata PiS) – prof. Marcina Wiącka.Kandydata zaprezentowano podczas konferencji prasowej w Sejmie. Prof Więcka poprze również Jarosław Gowin.

Do tej pory parlamentarzyści czterokrotnie próbowali wybrać następcę Adama Bodnara - bez rezultatu.

Nieudana kandydatura prof. Konopczyńskiego

Przypomnijmy, że prof. Marek Konopczyński był kandydatem Porozumienia na RPO od wtorku. W środę zrezygnował z ubiegania się o stanowisko RPO.

„RPO musi realizować proobywatelską misję ponad politycznymi podziałami. W związku z informacjami o braku poparcia największego sejmowego ugrupowania, uważam moje dalsze zaangażowanie w proces wyborów RPO za bezprzedmiotowe. Dziękuję wszystkim wspierającym moją osobę” – napisał naukowiec napisał na Twitterze.

