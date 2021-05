"Po prostu wpadka". Senator PO rozbrajająco szczerze o porażce opozycji

Senat bez poprawek przyjął w czwartek ustawę ratyfikującą decyzję o zwiększeniu zasobów własnych UE. Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 98 senatorów, dwóch wstrzymało się. Nikt nie głosował "przeciw".

Przypomnijmy, że większość senacka zapowiadała dodanie do ustawy preambuły. Ostatecznie tak się nie stało. Podczas głosowania przepadła poprawka zakładająca dodanie do ustawy nowej części. Za wprowadzeniem preambuły głosowało 49 senatorów. Tyle samo było głosów przeciw. Jeden senator wstrzymał się od głosu. Jak doszło do tej porażki? Aleksander Pociej z PO miał się pomylić i zagłosować razem z PiS. Z kolei senator Leszek Czarnobaj nie oddał głosu przez problem z siecią.

Czwartkowe wydarzenia wywołały rozgoryczenie w Platformie Obywatelskiej. Gorzkie słowa z ust jej polityków padły w rozmowie z serwisem Gazeta.pl.

– Wstyd być w tej Platformie. Dziś niestety nie ma nikogo lepszego od PiS-u do rządzenia – przyznaje jeden z senatorów PO.

Tymczasem Bogdan Zdrojewski przyznał podczas piątkowej rozmowy na antenie RMF FM, że głosowanie nad ratyfikacją FO było "wpadką" i nie należy wciągać z niego pochopnych wniosków.

"Nie chcieliśmy blokować pieniędzy"

– My nie mieliśmy ani ochoty, ani intencji blokować środków europejskich. Wręcz odwrotnie – zaakceptować je z formułą, która dotyczyła tylko i wyłącznie monitoringu i transparentnego wydatkowania tych pieniędzy – stwierdził Zdrojewski w rozmowie z prowadzącym.

Polityk PO zaatakował również Prawo i Sprawiedliwość.

– Proszę zwrócić uwagę na pewną istotną różnicę. Otóż członkowie koalicji chcieli wprowadzić do tej preambuły, aby środki finansowe były wydatkowane transparentnie, sprawiedliwie i bez kryteriów politycznych. Natomiast senatorowie PiS chcieli to odrzucić, czyli zakładają wydawanie tych środków nietransparentnie, politycznie i niesprawiedliwie – powiedział.

– Jeżeli ktoś się pomylił, to przede wszystkim senatorowie PiS, bo powinni zagłosować za tą preambułą – dodał Zdrojewski próbując tłumaczyć wpadkę kolegów z Senatu.

