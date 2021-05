Trzaskowski atakuje premiera. Padły słowa o wojnie

– Najbardziej bym chciał, byśmy byli w normalnym państwie, gdzie jestem prezydentem Warszawy, a premier, którego szanuję, nie walczy z samorządami – powiedział Trzaskowski w rozmowie z Tygodnikiem Interia.

Pytany, czy nie szanuje urzędującego premiera, odparł: – Morawiecki jest na wojnie z samorządami i niszczy w Polsce demokrację. (…) – Szanuję wszystkich ludzi, ale nie podoba mi się, co ten człowiek robi w polityce. Realizuje plan człowieka, który nie ma pojęcia o nowoczesnym świecie i co ważniejsze, któremu się wydaje, że receptą na całe zło jest miękki autorytaryzm – powiedział o Jarosławie Kaczyńskim Trzaskowski.

Powrót Tuska?

Zapytany o swoje słowa wypowiedziane podczas zeszłorocznej kampanii wyborczej o tym, że "Tuska nie ma już w polityce, czas by odszedł Kaczyński", prezydent Warszawy tłumaczył, że "był niezależnym kandydatem", a za prezydentem Andrzejem Dudą stał prezes PiS.

– Ja nie odejmuję Tuskowi ani zasług, ani miejsca na scenie politycznej. A jakie ma aspiracje? Tego nie wiem. Jeżeli działania Donalda Tuska będą wzmacniać opozycję, to tylko dla nas lepiej – ocenił Trzaskowski.

Hołownia w nowym rządzie

Jego zdaniem, żeby doprowadzić do zmiany układu sił w polskiej polityce, trzeba będzie się porozumieć z Szymonem Hołownią. – Na pewno bez niego w przyszłości nie będzie można tworzyć rządu – stwierdził prezydent Warszawy.

– Skądś się bierze stosunkowo wysoki poziom zaufania do mnie i do Szymona Hołowni. Obywatele wierzą, że mogę doprowadzić do prawdziwej zmiany – oświadczył Trzaskowski.

