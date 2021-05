Jaś Kapela w Hejt Park. Chciałby 90 proc. podatku dla Roberta Lewandowskiego

Motywem przewodnim programu była opłata reprograficzna, którą popiera Kapela. Dyskusja obfitowała jednak w cały szereg zastanawiających wypowiedzi publicysty. Jeden z wątków rozmowy dotyczył wysokich zarobków najlepszych piłkarzy świata. Za przykład posłużył rozmówcom Robert Lewandowski.

– Uważam, że nikt nie powinien zarabiać więcej niż milion złotych. Bo po co? Od tego jego szczęście nie rośnie. Reszta powinna być redystrybuowana pomiędzy bardziej potrzebujących – stwierdził Kapela.

Stanowski starał się wyjaśnić Kapeli, skąd biorą się wysokie zarobki Lewandowskiego. Podjął próbę wytłumaczenia swojemu gościowi, na czym polegają mechanizmy rynkowe, obecne również w świecie sportu. Dziennikarz wskazał, że Lewandowski otrzymuje wysokie wynagrodzenie w zamian za gigantyczne zyski, jakie generuje dla Bayernu Monachium.

Pytał wobec tego Kapelę, czy potentat Bundesligi powinien się dzielić zyskiem ze swoimi piłkarzami, w tym z Lewandowskim. Kapela stwierdził, że tak, ale przede wszystkim powinien zapłacić wysokie podatki. – Każda firma, która ma za duże zyski, powinna płacić duże podatki – zaznaczył.

Dopytywany o konkretne stawki, nadmienił, że "były w historii podatki 90 procent". – Dałbyś im 90 procent? – zapytał Stanowski. – Myślę, że tak – odparł gość "Hejt Park". Chwilę później godząc się także na 95 procent.

Na tym nie koniec. Kapela twierdził, że dzięki tego typu redystrybucji mamy służbę zdrowia. Ponownie Stanowski zwrócił uwagę, że osoby bardzo bogate, jak Lewandowski, dokładają do systemu wielokrotnie więcej niż on, choć nie korzystają ze służby zdrowia w większym zakresie.

– Załóżmy, że Lewandowski jest na podatku liniowym 19 procent. Załóżmy, że zarabia 100 milionów rocznie. To płaci dużo, czy mało? – To na pewno za mało – odrzekł Kapela. – Dlaczego za mało? – pytał dziennikarz? – No bo po co mu te pieniądze? – ripostował publicysta.

Na pytanie, dlaczego składka zdrowotna polskiego piłkarza ma być wyższa od jego składki, odparł, że Lewandowski "nie potrzebuje tylu pieniędzy". – Myślę, że nikt nie potrzebuje tylu pieniędzy – uznał.

Stanowski zapytał, ile podatku zapłacił w ubiegłym roku Kapela. Ten odparł, że "parę tysięcy". – To było mało. Podatki w Polsce są bardzo niskie – zaznaczył. – Czyli Twoje kilka tysięcy to jest mało i jego 19 milionów to też jest mało? – Tak. Proporcjonalnie rzecz biorąc, tak – oświadczył Jaś Kapela.

