"Tylko krowa nie zmienia poglądów". Fogiel odpowiada Kazikowi

Lider "Kultu" stwierdził niedawno, że "nie czuje zagrożenia dla swojej wolności" ze strony rządu Zjednoczonej Prawicy, martwi go jednak kwestia kierunku, w jakim zmierza polityka podatkowa państwa. Jak stwierdził, jego niepokój budzi "marsz władzy w kierunku realnego socjalizmu".

Muzyk odnosił się do zaprezentowanego w połowie maja rządowego programu społeczno-ekonomicznego pod nazwą Polski Ład. Program Zjednoczonej Prawicy opiera się na 5 filarach, zaprezentowanych przez premiera Mateusza Morawieckiego. Są to: plan na zdrowie - 7 proc. PKB na zdrowie, obniżka podatków dla 18 mln Polaków, inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc prac, mój dom - mieszkanie bez wkładu własnego i dom do 70 m2 bez formalności oraz emerytury bez podatku do 2500 zł.

Na krytykę ze strony muzyka odpowiedział Radosław Fogiel. Jego zdaniem obawy Kazika są nieuzasadnione, a rozwiązania podatkowe zaprezentowane w Polskim Ładzie zmierzają do stworzenia bardziej sprawiedliwego systemu podatkowego.

Fogiel: Cieszy mnie postawa Kazika

Fogiel zaznaczył, że lider "Kultu" jest jednym z niewielu artystów, którzy nie poddają się, silnemu w tym środowisku, konformizmowi.

– Cieszy mnie, że Kazik jako jeden z nielicznych artystów nie poddaje się temu zbiorczemu myśleniu i opowieściom o zagrożeniach dla wolności – powiedział wicerzecznik PiS.

– Domyślam się, że możemy się różnić nieco w kwestiach gospodarczych: Kazik być może uważa tak, jak wielu z tych najwięcej zarabiających, że należałoby utrzymać obecny system, gdzie takie osoby proporcjonalnie najmniej dokładają się do budżetu – dodał Fogiel.

Polityk wskazał również, że słynny muzyk często zmienia swoje poglądy "pod wypływem okoliczności". Dodał jednak, że nie ma w tym niczego złego, ponieważ "tylko krowa nie zmienia poglądów".

