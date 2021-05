Ćwik: Białoruś nie liczy się z niczym

W niedzielę białoruskie służby wymusiły awaryjnie lądowanie samolotu linii Ryanair (lecącego z Aten do Wilna) na lotnisku w Mińsku. Na pokładzie maszyny znajdował się znany białoruski bloger i opozycjonista Roman Protasiewicz, który został zatrzymany po lądowaniu. Samolotem podróżowała również partnerka Protasiewicza. Ona również została zatrzymana.

Stanowisko wobec działań reżimu Łukaszenki zajęli najważniejsi politycy w Polsce. Prezydent Andrzej Duda wskazał, że incydent na mińskim lotnisku jest kolejnym przykładem złamania przez Białoruś prawa międzynarodowego. Z kolei premier Mateusz Morawiecki ocenił, że działania Mińska to "bezprecedensowy akt terroryzmu państwowego".

Z inicjatywy szefa polskiego rządu kwestia sytuacji na Białorusi oraz zatrzymania Protasiewicza została podjęta podczas poniedziałkowego szczytu Rady Europejskiej.

UE zdecydowała się nałożyć na białoruskie linie lotnicze zakaz przelotów przez przestrzeń powietrzną państw członkowskich Wspólnoty. Białorusie samoloty nie mogą również korzystać z portów lotniczych UE. Mińsk nie będzie mógł także skorzystać z unijnego pakietu ekonomiczno-inwestycyjnego w wysokości 3 mld euro, przygotowanego przez Wspólnotę. Trwają prace nad sankcjami personalnymi i ekonomicznymi.

Tymczasem Rosja krytycznie odniosła się do unijnych sankcji nałożonych na reżim Łukaszenki. W piątek agencja AFP podała, że Rosja krytykuje decyzje zachodnich państw dot. ograniczenia ruchu lotniczego nad Białorusią, tłumacząc, że stanowi ona "zagrożenie" dla pasażerów. Działania państw Zachodu określono jako "nieodpowiedzialne".

Białoruski reżim

Piotr Ćwik ocenił, że wydarzenia na mińskim lotnisku to dowód na to, że Białoruś, z poparciem Rosji, pozwala sobie na coraz śmielsze działania wobec opozycjonistów.

– Ostania akcja z zatrzymaniem samolotu to przykład, że Białoruś nie liczy się z niczym, a do tego potrzebuje kogoś mocniejszego, kto za nią stoi – stwierdził zastępca szefa KPRP.

Ćwik wskazał także, na coraz dotkliwsze szykany względem mniejszości polskiej na Białorusi.

– Reżim Łukaszenki w bardzo drastycznych działaniach zatrzymuje Polaków mieszkających na Białorusi, kończy możliwość deklarowania tego, że są Polakami, pomawiani są o działania terrorystyczne co jest kompletnym absurdem – powiedział. Dodał także, że prezydent Andrzej Duda stara się podkreślać, że polski rząd popiera dążenia Białorusinów do "uzyskania pełnego prawa do godnego życia w wolnym demokratycznym państwie".

