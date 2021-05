Wawrzyk: Paradoksalnie Łukaszenka pomógł w demokratyzacji kraju

W niedzielę białoruskie władze zmusiły samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna do awaryjnego lądowania na lotnisku w Mińsku. Oficjalnym powodem akcji miała być rzekoma bomba na pokładzie maszyny. Alert był jedynie pretekstem do umożliwienia białoruskiej KGB zatrzymania blogera i opozycjonisty Romana Protasiewicza. Aresztowano również jego partnerkę. Para wracała z wakacji w Grecji.

Stanowisko wobec działań reżimu Łukaszenki zajęli najważniejsi politycy w Polsce. Prezydent Andrzej Duda wskazał, że incydent na mińskim lotnisku jest kolejnym przykładem złamania przez Białoruś prawa międzynarodowego. Z kolei premier Mateusz Morawiecki ocenił, że działania Mińska to "bezprecedensowy akt terroryzmu państwowego".

Unia Europejska zdecydowała się nałożyć sankcje na białoruskie linie lotnicze, uniemożliwiając im wlot w przestrzeń powietrzną państw członkowskich oraz korzystanie z europejskich portów lotniczych. Nadal trwają prace nad nałożeniem sankcji personalnych oraz ekonomicznych.

Tymczasem poseł Prawa i Sprawiedliwości wskazał podczas sobotniej rozmowy w Polskim Radiu 24 na dość nieoczywistą konsekwencję działań Mińska.

Maska opadła

– Maska opadła, Łukaszenka to nie jest osoba, z która można próbować się porozumieć, co sugerowali nasi partnerzy z Unii Europejskiej, wzbraniając się przed nałożeniem na Białoruś radykalnych sankcji – powiedział Piotr Wawrzyk.

Polityk wskazał także, że porwanie samolotu z Protasiewiczem na pokładzie może mieć skutki odwrotne od zamierzonych przez reżim.

– Paradoksalnie Łukaszenka pomógł w demokratyzacji kraju swoim skrajnie nieodpowiedzialnym zachowaniem, Porwanie samolotu ustawiło prezydenta Białorusi w jednym szeregu z organizacjami terrorystycznymi, jak Baader-Meinhof czy Czerwone Brygady – ocenił były kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich.

