USA: Ted Cruz przedstawi ustawę zakazującą paszportów szczepionkowych

W całych Stanach Zjednoczonych trwa burzliwa debata nad certyfikatami szczepionkowymi.

Podczas gdy gubernatorzy stanów republikańskich zakazują wymogu posiadania paszportów covidowych i chcą, by Amerykanie wrócili do normalnego życia, Demokraci w ramach „nowej normalności” forsują wprowadzenie specjalnych dokumentów. Gubernator Florydy Ronald DeSantis sprzeciwia się także przymuszaniu Amerykanów do tego, by wykazywali, że mają negatywny wynik testu na koronawirusa.

Cruz: Stop segregacji sanitarnej

Senator Ted Cruz uważa, że rząd na szczeblu federalnym powinien zakazać wydawania paszportów szczepionkowych. – Myślę, że istnieje realny potencjał do wyprzedzenia działań rządu i nie uważam, że ktokolwiek powinien być zmuszany do przyjęcia szczepionki. To powinien być osobisty wybór. Powinieneś dokonać wyboru w oparciu o swoje zdrowie, podjąć decyzję, jaką chcesz – powiedział na antenie Fox and Friends.

Polityk zwrócił uwagę, że dyskryminacja pracowników ze względu na to, że nie chcą się wyszczepić, powinna być uznana za nielegalną. – Ta ustawa zabrania także dyskryminacji w zatrudnieniu. Widzimy miejsca, w których pracodawcy mówią: jeśli się nie zaszczepisz, zwolnimy cię. I to powinno być nielegalne. Twoja decyzja należy do Ciebie. To nie twój szef, rząd ani nikt inny powinien cię zmuszać do podejmowania takich decyzji – tłumaczył Republikanin.

Republikański senator wyraził jednocześnie obawę, czy projekt ustawy zakazującej wydawania paszportów szczepionkowych zyskałby ponadpartyjne poparcie, ponieważ administracja Joe Bidena nie określiła jednoznacznie stanowiska prezydenta popiera w tym zakresie.

