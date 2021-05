Waszczykowski: Niemcy będą dalej przymykać oko na to, co robi Rosja

W niedzielę białoruskie służby wymusiły awaryjnie lądowanie samolotu linii Ryanair (lecącego z Aten do Wilna) na lotnisku w Mińsku. Na pokładzie maszyny znajdował się znany białoruski bloger i opozycjonista Roman Pratasiewicz, który wraz ze swoją partnerką został zatrzymany po lądowaniu.

Unijne sankcje na Białoruś

Aresztowanie wywołało sprzeciw społeczności międzynarodowej. Przywódcy państw UE potępili zmuszenie przez Białoruś do lądowania samolotu Ryanair w Mińsku oraz zatrzymanie Pratasiewicza. Podjęto też decyzję o nałożeniu sankcji.

Unia Europejska zdecydowała się nałożyć na białoruskie linie lotnicze zakaz przelotów przez przestrzeń powietrzną państw członkowskich Wspólnoty. Białorusie samoloty nie mogą również korzystać z portów lotniczych UE. Mińsk nie będzie mógł także skorzystać z unijnego pakietu ekonomiczno-inwestycyjnego w wysokości 3 mld euro, przygotowanego przez Wspólnotę. Trwają prace nad sankcjami personalnymi i ekonomicznymi.

Witold Waszczykowski mówił w sobotę na antenie Polskiego Radia, że jeśli sankcje dotyczące ruchu lotniczego, nałożone na Białoruś w ostatnich dniach, nie zmuszą Łukaszenki do ustępstw, to w Brukseli na stole leżą następne sankcje, dotyczące ograniczenia eksportu i importu.

Waszczykowski: Nawalny udowodnił, że chcieli go zabić

Rosja krytycznie odniosła się do unijnych sankcji nałożonych na reżim Łukaszenki. W piątek agencja AFP podała, że Moskwa krytykuje decyzje zachodnich państw dot. ograniczenia ruchu lotniczego nad Białorusią, tłumacząc, że stanowi ona "zagrożenie" dla pasażerów. Działania państw Zachodu określono jako "nieodpowiedzialne".

W ocenie NATO oraz znaczącej części opinii publicznej wydarzenia na białoruskim lotnisku były prawdopodobnie koordynowane przez Rosję.

Waszczykowski jest zdania, że Unia nie będzie skłonna iść dalej w kierunku sankcji na Rosję. – Skoro po tym, co pokazał Nawalny, który udowodnił, kto chciał go zabić, Europa nie reaguje i dalej buduje Nord Stream2, to nie spodziewam się nowych rewelacji – przewiduje były szef MSZ.

– Musiałoby dojść do jakichś zamachów na terenie Europy Zachodniej - czego oczywiście nie życzę nikomu - to być może to ruszyłoby sumienia europejskich polityków, szczególnie w Berlinie – stwierdził.

Jego zdaniem sytuacja wygląda podobnie w USA. – Każdy nowy prezydent USA dostrzega "demokratyczną duszę" w oczach Putina. Tutaj znowu zaczyna pojawiać się takie myślenie wśród ekspertów Partii Demokratycznej, że nie można jeszcze przekreślać Rosji, trzeba mieć nadzieję na jej demokratyzację – wskazał Witold Waszczykowski.

Czytaj też:

Targalski: Jeżeli nie będzie ostrej odpowiedzi, to KGB będzie porywało ludzi z WarszawyCzytaj też:

FBI rozpoczęło śledztwo ws. przymusowego lądowania na Białorusi