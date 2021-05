Bosacki wspomina Tuska: Sprawiał, że państwo działało dużo lepiej niż dziadowskie państwo PiS-u

Marcin Bosacki podzielił się swoim zdaniem odnośnie ewentualnego powrotu Donalda Tuska do krajowej polityki. Jak stwierdził w TVN24, nie ma w partii takiej osoby, która miałaby do tego negatywny stosunek.

– Moim zdaniem nie ma osoby w Platformie Obywatelskiej, która by nie chciała powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. Jest to człowiek, który zapewniał wzrost gospodarczy podczas kryzysu światowego, stabilność polityki polskiej i to, że państwo działało dużo lepiej niż w tej chwili działa dziadowskie państwo PiS-u. Pytanie w jakiej roli miałby wracać – stwierdził Bosacki.

Głosowanie w Senacie

Bosacki szeroko komentował także czwartkowe głosowanie w Senacie, które szybko zostało ogłoszone jako wpadka PO. Pomimo licznych zapowiedzi o dodaniu do ustawy ratyfikującej unijny Fundusz Odbudowy preambuły, ostatecznie z powodu zamieszania senatorowie opozycji przyjęli ustawę bez zgłaszanych wcześniej poprawek.

Bosacki zapowiedział, że senatorowie, którzy głosowali wbrew stanowisku partii poniosą konsekwencje. Z kolei forma głosowania w Izbie Wyższej polskiego parlamentu ma przejść modyfikację.

– Nie widzę żadnego drugiego dna czy teorii spiskowych. Niektórzy tak uważają, ja nie. Mam pretensje, że moich szanownych kolegów nie było na miejscu. Chcę jasno zadeklarować, że to zmienimy. W najbliższych tygodniach Senat co najmniej zawiesi głosowanie zdalne na życzenie, jak jest w tej chwili – powiedział Bosacki.

– Jestem przekonany, że jakieś kary będą ich czekać. W tej chwili rzeczniczka dyscypliny klubu KO pani Katarzyna Mrzygłocka się nad tym pochyla. Rozmawiałem z nią. Z tego, co wiem oni [senatorowie, którzy nie zagłosowali za preambułą - przyp. red.] też rozmawiali. Ona może zaproponować najróżniejsze kary: nagana, ostrzeżenie, kara finansowa – dodał senator.

