Buda: Środki europejskie to nie jest bożek

– My bardzo skutecznie korzystamy ze środków europejskich. Traktujemy je jako narzędzie realizacji naszych planów i tak robić będziemy. Premier bardzo dobrze potrafi liczyć i wie, że te środki są nam potrzebne i z nich korzystamy. To nie jest jakiś bożek, który należy wielbić, ale z tego korzystać po prostu. Jesteśmy praktyczni i korzystamy ze środków europejskich – mówił wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda na antenie TVN24.

Polityk podkreślił, że Polska dobrze radzi sobie z wydatkowaniem środków z UE. – My jesteśmy na 5-6 miejscu pod kątem najmniejszej ilości nieprawidłowości, które się pojawiają, a na bodajże 22 kwietnia byliśmy podmiotem, który najszybciej wydatkuje środki. Więc jesteśmy liderami w tym zakresie. Nieprawidłowości jedyne, jakie miały miejsce, i to z górką, od wejścia Polski do UE, to wtedy, gdy Sławomir Nowak był ministrem infrastruktury i rzeczywiście mieli problemy. OLAF się nami interesował bardzo poważnie, natomiast poza tym momentem, uczciwie trzeba przyznać, że wszystkie ekipy, które rządziły, generalnie uczyły się i naśladowały dobre praktyki w wydatkowaniu środków europejskich – wskazał Waldemar Buda.

Prezydent ratyfikował decyzję ws. Funduszu Odbudowy

Prezydent Andrzej Duda ratyfikował decyzję unijnych przywódców dot. uruchomienia Funduszu Odbudowy.

– To bardzo ważny moment dla naszego kraju, ale i całej Unii Europejskiej. Dzisiaj poprzez złożenie tego podpisu nastąpiło zakończenie procesu ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej w sprawie zasobów własnych UE, ram finansowych 2021-2027 – mówił podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda. Prezydent zwrócił uwagę, że Polska będzie jednym z największych beneficjentów Funduszu Odbudowy.

Czytaj też:

Dr Bartosiak: USA będą rozmawiać z Rosją ponad naszymi głowami