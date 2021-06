Karczewski wprost: To  jest niezwykle przykre, upokarzające wręcz

Karczewski podczas rozmowy z PR 24 stwierdził, że lider PO "upolitycznia" izbę wyższą. – Pan Borys Budka dosyć często bywa w gabinecie u pana marszałka Grodzkiego. To widzimy przecież w relacjach telewizyjnych. Nie śledzę tego tak dokładnie na żywo, ale wiem, że jest częstym gościem. To zdumiewające, bo Senat stał się tak naprawdę i to dla mnie jako byłego marszałka, jako senatora, senatora V kadencji, bardzo przykre, bo takie upolitycznienie, upartyjnienie Senatu, dla nas senatorów jest niezwykle przykre, upokarzające wręcz. Patrzymy na działania i pana marszałka, ale również senatorów PO z zażenowaniem – mówił polityk PiS.

Karczewski o NIK

Polityk był pytany również o dzisiejsze działania Mariana Banasia. Prezes Najwyższej Izby Kontroli złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego. O złożonym przez Mariana Banasia zawiadomieniu informuje Wirtualna Polska. Z ustaleń dziennikarzy tego serwisu wynika, że chodzi o medialne wypowiedzi prezesa Prawa i Sprawiedliwości nt. prezesa NIK.

– Ten wniosek, który został złożony do prokuratury w związku z wypowiedzią pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, jaka miała miejsce w jednym z wywiadów, w którym mówił, że to on odpowiada. Politycznie tak, bo to przecież były nasze decyzje, pana prezesa i nasze o tym, aby zrobić wszystko, żeby w terminie konstytucyjnym, zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją odbyły się wybory prezydenckie. Z tym, że Najwyższa Izba Kontroli, bardzo szanuję tę instytucję, ale niestety nie uwzględnia faktu, że mieliśmy do czynienia z największym kryzysem, jaki miał miejsce od II wojny światowej – mówił polityk w rozmowie z Adrianem Klarenbachem.

