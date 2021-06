Porozumienie Kukiz'15 z PiS-em. "Ciasteczko zostało połknięte i będzie trawione przez miesiące"

Jako pierwsza informację o porozumieniu Kukiz'15 z PiS-em podała Polska Agencja Prasowa. Nieoficjalne doniesienia potwierdził serwis Interia. "Nasze źródło w otoczeniu rządowym potwierdza, że zakończyły się one powodzeniem, choć jednocześnie zaznacza, że "projekt będzie jeszcze składany w tym tygodniu i ciąg dalszy nastąpi". Chodzi jednak bardziej o kwestie techniczne i sposób przedstawienia nowej współpracy" – opisuje portal.

O sprawę został zapytany Paweł Kukiz przez portal wpolityce.pl. Polityk podkreślił, że sprawa dotyczy porozumienia programowego i nie należy mylić go z koalicyjnym – o takim nie ma mowy.

Nie chodzi o stanowiska?

Do porozumienia z PiS-em odniósł się w Polsat News poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko.

– To nie jest koalicja taka, jaką do tej pory wszyscy rozumieli, koalicja, która dzieli tort polityczny: ministerstwa, spółki skarbu państwa. To jest koalicja programowa, która skupia się na naszych postulatach, o których mówimy od 2015 r. Proszę zauważyć, jak Paweł Kukiz, Kukiz'15 jest stały w tych postulatach – podkreślał polityk.

Jak dodał, posłowie Kukiz'15 "nie dostaną od PiS-u żadnych stanowisk i o żadnych stanowiskach nie rozmawiali".

Zjedzone ciasteczko

Sprawę skomentowała również poseł Lewicy Beata Maciejewska, twierdząc, że Kukiz "stracił wszystko".

– Stracił twarz, kręgosłup i stracił ludzi. Można powiedzieć, że ciasteczko zostało połknięte i będzie teraz przez następne miesiące trawione po to, żeby wzmocnił swoją władzę Jarosław Kaczyński i pokazał większą władzę nad Jarosławem Gowinem – oceniła.

Czytaj też:

"Topniejący" Kukiz w Zjednoczonej Prawicy? Suski: Trochę chciałby, ale się boiCzytaj też:

"Powiedział mi nawet, że ładnie śpiewam". Zaskakujące słowa Kaczyńskiego o KukizieCzytaj też:

Petru o Polskim Ładzie: Zabierają osobom przedsiębiorczym, żeby dać swoim wyborcom