Powrót Tuska do PO. Arłukowicz: Bardzo go w Polsce brakuje

Działacze Platformy Obywatelskiej rozważają konkretny scenariusz powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki – informuje wpolityce.pl. Według informacji portalu, były premier "miałby wystartować w wyborach uzupełniających do Senatu w którymś z okręgów zdominowanych przez opozycję". Jeśli udałoby się pokonać rywali, to Tusk szybko miałby objąć stanowisko marszałka Senatu, zastępując na tym miejscu Tomasza Grodzkiego.

To nie pierwsze medialne doniesienia o możliwym powrocie Donalda Tuska na polską sceną polityczną.

Arłukowicz: Tusk potrafi odbudować tożsamość PO

O sprawę był pytany z Polsat News Bartosz Arłukowicz.

– Uważam że Donald Tusk jest politykiem najwyższej klasy, którego w Polsce dzisiaj bardzo brakuje. Naszym zadaniem dzisiaj jest odbudowa tożsamości PO jako najsilniejszej partii opozycyjnej, która ma najwięcej parlamentarzystów w Senacie i w Sejmie. Naszym zadaniem jest odbudowa wokół PO środowisk związanych z wartościami prodemokratycznymi i prokonstytucyjnymi – mówił polityk Koalicji Obywatelskiej.

– Czy Donald Tusk jest człowiekiem, który potrafi to zrobić? Z całą pewnością tak. Czy będzie chciał wrócić do polskiej polityki? Ja tego nie wiem – dodawał.

"Ciężka wojna w obozie rządzącym"

Arłukowicz odniósł się w Polsat News również do kwestii złożenia przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego.

– Toczy się ciężka wojna w obozie rządzącym. To wszystko są chłopaki z jednej ferajny, z tym że dość mocno się pospierali. Jeden na drugiego ma kij i wiedzę, która paraliżuje działanie drugiego. To działa w obie strony – mówił.

– Kiedyś było tak, że mafia podrzucała sobie pod drzwi podcięte, oderżnięte głowy koni, a tu składa się wnioski do prokuratury. To są relacje absolutnie patologiczne. Jestem zwolennikiem teorii, że ten obóz rządzący nie dotrwa do konstytucyjnego końca kadencji. Ci ludzie nie są w stanie ze sobą współpracować – dodawał.

