Kraska: To pozorne poczucie bezpieczeństwa

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 588 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Choć dane dotyczące pandemii są optymistyczne, a z tygodnia na tydzień liczba zakażeń jest mniejsza, to jednak wiceminister zdrowia przekonuje, aby nadal zachowywać podstawowe środki ostrożności. Pandemia bowiem jeszcze się nie zakończyła.

– Dane, które są teraz optymistyczne uśpiły naszą czujność. Niektórzy myślą, że jest już po epidemii i nie trzeba nic robić. Tak nie jest. W wielu krajach powstają kolejne fale. To pozorne poczucie bezpieczeństwa. Apel o szczepienia jest ciągle aktualny – powiedział Waldemar Kraska w Polskim Radiu 24.

Sytuacja w szpitalach

Wiceszef resortu zdrowia zwrócił uwagę na polepszającą się sytuację w szpitalach. Coraz mniej osób potrzebuje respiratorów. Jednakże liczba zgonów wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie.

– W szczycie trzeciej fali, osób które były podłączone do respiratora było ponad 3,5 tys. W tej chwili takich pacjentów jest niewiele ponad 500. Widzimy, że spadek osób które przegrywają walkę z COVID-19 odbywa się wolniej niż w przypadku nowych zachorowań – powiedział Kraska.

– Przebieg każdej pandemii odbywa się w ten sposób, ale tutaj widzimy zdecydowanie ważny element jakim są szczepienia. Widoczne jest, że zaszczepione osoby są zabezpieczone i z tej grupy nie będą rekrutowali się ci, którzy mogą trafić do szpitala – dodał.

IV fala na jesieni

Wiceminister zauważył, że zdaniem wielu ekspertów na jesieni może czekać nas IV fala pandemii. Dlatego tak ważne jest, aby do tego czasu jak największa liczba osób zaszczepiła się przeciwko COVID-19. Dodał, że resort zdrowia przygotowuje się na sytuację zwiększonej liczby infekcji.

– Wielu ekspertów mówi o tym, że jesienią będzie naturalny wzrost osób chorych infekcyjnie. Tutaj z tej grupy niezaszczepionych, może dojść do większej liczby zakażeń. Przygotowujemy się do tego. Obecny okres chcemy przepracować do zabezpieczenia łóżek na jesień – zapewnił Kraska.

Gość Polskiego Radia 24 odniósł się także do kwestii "paszportów covidowych". Od wtorku Polacy mogą pobierać Unijne Certyfikaty COVID (UCC), które ułatwiają bezpieczne przemieszczanie się pomiędzy krajami UE. Zdaniem Kraski "paszporty" będą ułatwieniem dla wielu podróżujących zagranicę.

– Wielu Polaków chce okres wakacyjny spędzić poza granicami i certyfikat COVID-19 to ułatwi. Jest to dobre rozwiązanie, które zostanie dobrze odebrane przez Polaków i już od 1. lipca będzie można z tego korzystać – stwierdził.

